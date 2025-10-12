Topo

Esporte

Estreante, Hugo Souza comemora chance na Seleção e se diz preparado para amistoso

12/10/2025 14h05

Prestes a estrear pela Seleção Brasileira, o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, falou sobre suas expectativas para a partida. O jogador de 26 anos disse estar realizando um sonho ao vestir a camisa da Amarelinha pela primeira vez dentro do campo de jogo.

"A expectativa é a melhor possível. É a realização de um sonho, trabalhei minha vida inteira para esse momento. Tenho que agradecer a comissão, ao Taffarel (preparador de goleiros). Agora é entrar em campo e fazer o que sei de melhor. Que seja o primeiro jogo de muitos. Estou muito feliz", disse Hugo, à CBF TV.

Focado na chance

Em seguida, Hugo disse estar preparado e munido de informações para o jogo contra os japoneses, nesta terça-feira.

"Estávamos focados na Coreia, mas mudamos a chave. Estamos colhendo muitas informações para entrar o mais preparado possível. Para mim não é só um amistoso, é a realização de um sonho da minha família, do meu pai, das pessoas que acreditaram em mim. Vou reunir essas boas energias e levar para dentro de campo", completou o goleiro do Corinthians.

@rafaelribeirorio / CBF

"Momento apropriado"

Ídolo da Seleção Brasileira e tetracampeão mundial na Copa de 1994, Taffarel falou sobre a oportunidade para Hugo. O preparador de goleiros do Brasil afirmou que este é o momento apropriado para o teste.

"Ele está muito preparado, vem trabalhando bastante. Ele está chegando aqui com muito entusiasmo e é isso que a gente quer dos jogadores. A gente quer testar ele em campo, com a camisa da Seleção. É o momento apropriado para ele estrear", afirmou Taffarel.

Taffarel - @rafaelribeirorio / CBF

  • O amistoso entre Brasil e Japão é nesta terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, em amistoso visando a preparação para a Copa do Mundo. Na última sexta, os japoneses empataram por 2 a 2 com o Paraguai, na cidade de Osaka.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Aos 15 anos, Naná Silva conquista 1º título como profissional

Com Memphis Depay decisivo, Holanda goleia a Finlândia e encaminha vaga para a Copa

Memphis ganha bandeirão, dá show, e Holanda vê Copa mais perto com goleada

Bruno Fuchs expõe desejo de seguir no Palmeiras e comenta versatilidade em campo

Luis Suárez anota em goleada e se torna o 4º jogador em atividade a atingir 600 gols

Max Holloway aceita desafio de Charles do Bronx, mas impõe condições

Estreante, Hugo Souza comemora chance na Seleção e se diz preparado para amistoso

Brasileira do Benfica tem traumatismo craniano em jogo do Português

Orlando Luz e Demoliner conquistam o Challenger 125 de Valência

Davide Ancelotti prepara mudanças no Botafogo contra o Flamengo

Eliminatórias Europeias da Copa 2026: confira a classificação