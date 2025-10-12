Estreante, Hugo Souza comemora chance na Seleção e se diz preparado para amistoso

Prestes a estrear pela Seleção Brasileira, o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, falou sobre suas expectativas para a partida. O jogador de 26 anos disse estar realizando um sonho ao vestir a camisa da Amarelinha pela primeira vez dentro do campo de jogo.

"A expectativa é a melhor possível. É a realização de um sonho, trabalhei minha vida inteira para esse momento. Tenho que agradecer a comissão, ao Taffarel (preparador de goleiros). Agora é entrar em campo e fazer o que sei de melhor. Que seja o primeiro jogo de muitos. Estou muito feliz", disse Hugo, à CBF TV.

Focado na chance

Em seguida, Hugo disse estar preparado e munido de informações para o jogo contra os japoneses, nesta terça-feira.

"Estávamos focados na Coreia, mas mudamos a chave. Estamos colhendo muitas informações para entrar o mais preparado possível. Para mim não é só um amistoso, é a realização de um sonho da minha família, do meu pai, das pessoas que acreditaram em mim. Vou reunir essas boas energias e levar para dentro de campo", completou o goleiro do Corinthians.

@rafaelribeirorio / CBF

"Momento apropriado"

Ídolo da Seleção Brasileira e tetracampeão mundial na Copa de 1994, Taffarel falou sobre a oportunidade para Hugo. O preparador de goleiros do Brasil afirmou que este é o momento apropriado para o teste.

"Ele está muito preparado, vem trabalhando bastante. Ele está chegando aqui com muito entusiasmo e é isso que a gente quer dos jogadores. A gente quer testar ele em campo, com a camisa da Seleção. É o momento apropriado para ele estrear", afirmou Taffarel.

Taffarel - @rafaelribeirorio / CBF