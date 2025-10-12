Topo

Esporte

Em luta contra o Z4, Santos venceu apenas uma partida nos últimos dois meses

12/10/2025 05h00

O Santos vive uma fase delicada no Campeonato Brasileiro e luta para se distanciar da zona de rebaixamento. Nos últimos dois meses, o Peixe disputou oito partidas, conquistando apenas uma vitória, quatro empates e três derrotas.

Após a vitória contra o Cruzeiro, no dia 10 de agosto, a sequência recente começou com derrotas pesadas: 6 a 0 contra o Vasco, em casa, no dia 17 de agosto, e 2 a 0 para o Bahia, fora, em 24 de agosto.

O time buscou reação com empates: 0 a 0 contra o Fluminense (31 de agosto), 1 a 1 diante do Atlético-MG (14 de setembro) e 2 a 2 com o Red Bull Bragantino (28 de setembro).

Entre esses empates, veio a única vitória: 1 a 0 sobre o São Paulo, em 21 de setembro, em jogo na Vila Belmiro. Mais recentemente, o Santos empatou com o Grêmio, fora de casa, por 1 a 1, em 1º de outubro, e sofreu nova derrota, por 3 a 0 para o Ceará, em 5 de outubro.

Planos de recuperação com Vojvoda

Desde a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda, no fim de agosto, a equipe tenta recalcular sua rota. O treinador é o terceiro da temporada: Pedro Caixinha comandou o time no início do Brasileiro, mas foi demitido sem vencer nenhuma partida da competição. Cléber Xavier assumiu na sequência, esteve à frente em 22 jogos e foi deosligado após duas derrotas consecutivas. Com Vojvoda, o Santos soma uma vitória, quatro empates e a derrota diante do Ceará.

Internamente, a comissão técnica acredita que o time tem apresentado evolução, mesmo sem resultados consistentes. A preparação para os próximos jogos será decisiva, com confrontos diretos contra adversários na briga contra o rebaixamento, como Vitória e Fortaleza, além do clássico contra o Corinthians.

O Santos ocupa atualmente a 16ª posição no Brasileiro, com 28 pontos, cinco a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. Com 12 partidas restantes, o Peixe encara cada jogo como uma final.

O próximo desafio do Santos será diante do Corinthians, em clássico decisivo na Vila Belmiro, na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Próximo jogo

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Alex Poatan incendeia público brasileiro com provocação a Ankalaev

Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto pode tornar Santos maior vítima da carreira

Luiz Gustavo pode aproveitar desfalque de volantes para ganhar espaço no São Paulo

Torcedor mirim do XV viaja mais de 500 km para ver ídolo Reynaldo, que se emociona: "Nunca vou esquecer"

Fora desde agosto, meia do Santos vive expectativa de estrear com Vojvoda em clássico

São Paulo avalia mandar mais jogos na Vila Belmiro ainda em 2025

O que 'lendas' da Itália pensam sobre Ancelotti na seleção brasileira

Entre glórias e dívidas, John Textor vive saga no comando do Botafogo

Lutador vai ministrar culto em igreja horas após vencer combate no UFC Rio

Fla justifica preço mínimo de R$ 350 contra Racing como 'final comercial'

Biquíni e churrasco: Brasileiros da Liga Saudita vivem em 'oásis' de luxo