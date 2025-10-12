Em luta contra o Z4, Santos venceu apenas uma partida nos últimos dois meses

O Santos vive uma fase delicada no Campeonato Brasileiro e luta para se distanciar da zona de rebaixamento. Nos últimos dois meses, o Peixe disputou oito partidas, conquistando apenas uma vitória, quatro empates e três derrotas.

Após a vitória contra o Cruzeiro, no dia 10 de agosto, a sequência recente começou com derrotas pesadas: 6 a 0 contra o Vasco, em casa, no dia 17 de agosto, e 2 a 0 para o Bahia, fora, em 24 de agosto.

O time buscou reação com empates: 0 a 0 contra o Fluminense (31 de agosto), 1 a 1 diante do Atlético-MG (14 de setembro) e 2 a 2 com o Red Bull Bragantino (28 de setembro).

Entre esses empates, veio a única vitória: 1 a 0 sobre o São Paulo, em 21 de setembro, em jogo na Vila Belmiro. Mais recentemente, o Santos empatou com o Grêmio, fora de casa, por 1 a 1, em 1º de outubro, e sofreu nova derrota, por 3 a 0 para o Ceará, em 5 de outubro.

Dia histórico! ?? Neste sábado (11), na nova estrutura de base, no CT Rei Pelé, 25 #MeninosDaVila da mesma categoria, a Sub-14, assinaram o primeiro contrato de formação, válido até 2028. pic.twitter.com/OYbgPj34nn ? Santos FC (@SantosFC) October 11, 2025

Planos de recuperação com Vojvoda

Desde a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda, no fim de agosto, a equipe tenta recalcular sua rota. O treinador é o terceiro da temporada: Pedro Caixinha comandou o time no início do Brasileiro, mas foi demitido sem vencer nenhuma partida da competição. Cléber Xavier assumiu na sequência, esteve à frente em 22 jogos e foi deosligado após duas derrotas consecutivas. Com Vojvoda, o Santos soma uma vitória, quatro empates e a derrota diante do Ceará.

Internamente, a comissão técnica acredita que o time tem apresentado evolução, mesmo sem resultados consistentes. A preparação para os próximos jogos será decisiva, com confrontos diretos contra adversários na briga contra o rebaixamento, como Vitória e Fortaleza, além do clássico contra o Corinthians.

O Santos ocupa atualmente a 16ª posição no Brasileiro, com 28 pontos, cinco a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. Com 12 partidas restantes, o Peixe encara cada jogo como uma final.

O próximo desafio do Santos será diante do Corinthians, em clássico decisivo na Vila Belmiro, na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Próximo jogo

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)