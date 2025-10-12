Em crise, Juventude amarga situação delicada no Brasileirão 2025

O Juventude vive um momento muito complicada no Campeonato Brasileiro. A derrota para o Palmeiras, neste fim de semana, ampliou a sequência negativa e reforçou o sinal de alerta em Caxias do Sul. A equipe jaconera chegou a cinco jogos sem vencer, registrando o pior desempenho da competição levando em conta as últimas cinco apresentações.

Pior fase recente da Série A

O time da Serra Gaúcha não vence há mais de um mês e somou apenas dois empates e três derrotas nesse período. O ataque produziu pouco: apenas três gols marcados, enquanto a defesa sofreu 11 ? uma média superior a dois gols por partida. A instabilidade defensiva se tornou um problema recorrente.

Campanha fora de casa preocupa

A derrota em São Paulo manteve o Juventude com a segunda pior campanha como visitante da Série A. O time somou só cinco pontos em 13 partidas longe do Alfredo Jaconi, desempenho que compromete as chances de recuperação no torneio. A falta de competitividade fora de casa é hoje um dos maiores desafios da equipe na luta contra o rebaixamento.

Situação na tabela

Com os últimos resultados e o segundo pior desempenho do returno do Brasileirão, o Juventude ocupa o 19º lugar na classificação, com cinco pontos a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. A distância ainda é reversível, mas o time precisa reagir com urgência para evitar um retorno à Série B.