Em boa fase, Gustavo Henrique vive maior sequência como titular no Corinthians

12/10/2025 07h00

O zagueiro Gustavo Henrique se consolidou de vez no sistema defensivo do Corinthians. O defensor atravessa boa fase e vive sua maior sequência como titular pelo Timão.

Gustavo Henrique foi titular nos últimos 12 jogos do Alvinegro Paulista, feito que ainda não havia alcançado desde que chegou ao clube, em 2024. O jogador disputou todas os 90 minutos do período e marcou dois gols, sendo um deles na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras que classificou o Corinthians às quartas de final da Copa do Brasil. Ao todo, são seis vitórias, quatro derrotas e dois empates.

O zagueiro foi escalado por Dorival Júnior nos compromissos de ida e volta das oitavas e quartas da Copa do Brasil, contra Palmeiras e Athletico-PR, respectivamente. Entre os duelos contra o Verdão, entretanto, ele ficou no banco de reservas no embate contra o Fortaleza. Depois, foi titular nas últimas nove rodadas do Campeonato Brasileiro e iniciou a série de 12 partidas.

Antes, a maior sequência como titular de Gustavo Henrique pelo Corinthians era de seis jogos. O atleta alcançou a marca primeiro nas últimas rodadas do Brasileirão 2024 e depois no começo deste ano.

Cirurgia e lesão atrapalham

Em maio deste ano, Gustavo Henrique foi submetido a uma cirurgia para tratamento de uma hérnia inguinal e desfalcou o Corinthians por três meses. Além disso, o defensor lidou com uma lesão no músculo adutor da perna direita no início da temporada e ficou de fora da primeira fase do Paulistão.

Números em 2025

O zagueiro de 32 anos soma 26 jogos na atual temporada, sendo todos como titular, dois gols marcados e uma assistência concedida. No último mês, o Timão renovou o contrato do jogador até o fim de 2027.

Próximo jogo do Corinthians

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

