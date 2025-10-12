Topo

Esporte

Eliminatórias Europeias da Copa 2026: confira a classificação

12/10/2025 13h48

*]:pointer-events-auto [content-visibility:auto] supports-[content-visibility:auto]:[contain-intrinsic-size:auto_100lvh] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" tabindex="-1" data-turn-id="request-WEB:99374cd1-b5bf-416f-99f3-81e18f701e3c-21" data-testid="conversation-turn-12" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant">

As Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026 reúnem as principais seleções do continente em uma disputa intensa pelas vagas no torneio que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. Confira a classificação atualizada, com o desempenho de cada seleção, número de vitórias, empates, derrotas, saldo de gols e últimos jogos rumo ao Mundial.

Classificação fornecida por Sofascore

Classificação fornecida por Sofascore

Classificação fornecida por Sofascore

Classificação fornecida por Sofascore

Classificação fornecida por Sofascore

Classificação fornecida por Sofascore

Classificação fornecida por Sofascore

Classificação fornecida por Sofascore

Classificação fornecida por Sofascore

Classificação fornecida por Sofascore

Classificação fornecida por Sofascore

Classificação fornecida por Sofascore

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Brasileira do Benfica tem traumatismo craniano em jogo do Português

Orlando Luz e Demoliner conquistam o Challenger 125 de Valência

Davide Ancelotti prepara mudanças no Botafogo contra o Flamengo

Eliminatórias Europeias da Copa 2026: confira a classificação

Seleção brasileira chega a Tóquio, e Ancelotti prepara Hugo Souza no gol contra o Japão

Flamengo mira renovação com Filipe Luís apesar de interesse europeu

Vasco foca nos jogos e evita a matemática do Brasileirão

Rafael Cordeiro sela a paz entre Popó e Werdum após confusão Spaten Fight Night 2

Fluminense busca alcançar marca de 100 gols na temporada

Vacherot sobe 164 posições com taça em Xangai e fatura o dobro da premiação de toda a carreira

Pepê celebra 200 jogos pelo Porto e mira entrar no top-50 do clube