Eliminatórias Europeias da Copa 2026: confira a classificação

*]:pointer-events-auto [content-visibility:auto] supports-[content-visibility:auto]:[contain-intrinsic-size:auto_100lvh] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" tabindex="-1" data-turn-id="request-WEB:99374cd1-b5bf-416f-99f3-81e18f701e3c-21" data-testid="conversation-turn-12" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant">
As Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026 reúnem as principais seleções do continente em uma disputa intensa pelas vagas no torneio que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. Confira a classificação atualizada, com o desempenho de cada seleção, número de vitórias, empates, derrotas, saldo de gols e últimos jogos rumo ao Mundial.