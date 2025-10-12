Topo

Do Acre à Mansão Maromba: Quem é Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia

Ramon Dino compete no Mr. Olympia Brasil Imagem: Rodrigo Dot/Divulgação
12/10/2025 08h29

Nascido em Rio Branco (AC), Ramon Rocha Queiroz, 30, popularmente chamado de Ramon Dino, coroou com o título da categoria Classic Physique do Mr. Olympia uma década dedicada ao fisiculturismo, período em que se tornou o principal nome da modalidade no país.

O que aconteceu

O primeiro título de Ramon foi fora do estado-natal. Ainda competindo como amador, em 2016 ele conquistou o campeonato estadual de Rondônia. A profissionalização aconteceu apenas em 2018, com vitória no Mr. Olympia Brasil.

O fisiculturista ganhou notoriedade ao participar da Mansão Maromba, reality relacionado ao universo fitness idealizado pelo influenciador Toguro.

Apelido tem a ver com a origem de Ramon. A alcunha 'Dino' começou como uma brincadeira na Mansão Maromba, em que Toguro dizia que "o Acre não existe" e que lá "só tem dinossauro".

Além de ganhar o apelido, Ramon conheceu a esposa Vitória na Mansão Maromba. O fisiculturista é casado e tem dois filhos.

Antes do título do Mr. Olympia, em 2025, Ramon Dino vinha em uma crescente na carreira. Em 2023, ele conquistou o Arnold Classic Ohio, e em 2024, ficou com o título no Mr. Olympia Brasil.

Ramon Dino já havia batido na trave no Mr. Olympia duas vezes. Ele foi vice-campeão nas edições de 2022 e 2023, além de quarto colocado em 2024.

