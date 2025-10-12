Emprestado pelo Corinthians, Palacios fez só um jogo em 2 meses na Ucrânia

Emprestado pelo Corinthians ao Karpaty Lviv, da Ucrânia, o lateral-esquerdo Diego Palacios tem apenas um jogo com o clube europeu em praticamente dois meses.

Novo clube, poucos jogos

Palacios foi emprestado ao Karpaty após ficar sem espaço no Corinthians. O lateral sofreu com uma série de lesões desde o ano passado. Ao todo, foram apenas quatro jogos pelo Alvinegro.

No Karpaty desde 14 de agosto, Palacios entrou em campo uma vez. O equatoriano fez sua estreia dez dias após ser anunciado e só ficou no banco de reservas no seis jogos seguintes.

O lateral reconheceu as dificuldades de adaptação ao novo clube e admitiu o ano difícil pelo qual vem passando.

Estou gradualmente me acostumando com o idioma, o que é bastante difícil para entender. Há uma atmosfera saudável aqui, e isso não acontece em todos os lugares. Este período não foi fácil para mim: foi difícil me acostumar com o estilo de jogo da equipe, manter o foco constante, mas sinto que estou aprendendo algo novo a cada dia.

Este ano foi muito difícil para mim, provavelmente um dos mais difíceis da minha carreira. Sobreviver a uma lesão e várias cirurgias em um ano é extremamente difícil para uma pessoa que ama futebol e vive esse jogo. Diego Palacios, ao site oficial do Karpaty

O equatoriano está emprestado pelo Corinthians ao time ucraniano até junho do ano que vem. O Karpaty tem a opção de compra do atleta.

Palacios no Corinthians

Palacios chegou ao Corinthians no início de 2024. O lateral estava livre no mercado após deixar o LAFC, dos Estados Unidos, e foi anunciado no dia da posse do então presidente Augusto Melo.

A estreia ficou marcada por uma lesão. Titular contra o São Bernardo, em janeiro, ele se machucou ainda no primeiro tempo, e os exames mostraram um problema no joelho do jogador, que precisou passar por cirurgia.

Palacios seguiu o processo de recuperação, mas precisou passar por uma artroscopia em junho de 2024. O procedimento foi realizado para fazer uma correção de lesão crônica de cartilagem do joelho esquerdo.

O lateral só voltou a jogar pelo Corinthians em 2025. Ainda sob o comando de Ramón Díaz, Palacios entrou em três jogos do Paulistão, mas depois voltou a não ser relacionado e assim permaneceu com Dorival Júnior.

A lateral esquerda do Corinthians tem três opções após a saída de Palacios. Matheus Bidu é o titular atualmente, com Angileri e Hugo na briga pela vaga.