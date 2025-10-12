São Paulo é punido por erros, perde e dá adeus à Libertadores Feminina

O Deportivo Cali aproveitou os erros do São Paulo, venceu por 2 a 0 e eliminou as brasileiras da Libertadores Feminina. O jogo aconteceu neste domingo, pelas quartas de final, no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires.

María Marquínez e Paola García marcaram os gols colombianos. Foi um tento em cada etapa do jogo, sendo o segundo de pênalti.

O Deportivo Cali enfrenta o Colo-Colo pelo primeiro jogo da semifinal. Na outra chave, o Corinthians disputa uma vaga com a Ferroviária. Os jogos acontecem na próxima quarta-feira.

Como foi o jogo

O São Paulo começou o jogo ligado, arriscando jogadas no ataque, mas aos poucos perdeu força. A partir dos 25 minutos, o domínio passou a ser do Deportivo Cali, e as brasileiras se desorganizaram, errando passes e cometendo erros bobos. Quem aproveitou bem foi a atacante Marquínez, que pressionou a defesa tricolor e forçou o erro de Kaká. A camisa 9 ficou com a bola mal recuada, invadiu a área e abriu o placar na Argentina.

Colombianas ampliam. Na segunda etapa, as soberanas voltaram a encontrar dificuldades na armação das jogadas. Os erros persistiram e, aos 17 minutos, Carol Gil calculou mal a marcação e acabou tocando com a mão na bola na área. O pênalti foi prontamente assinalado, e Paola García fez o segundo do Cali.

Lances de destaque

1x0. Kaká recuou mal para Carlinha, e Marquínez apareceu para ficar a bola. A atacante chutou rasteiro acertando o canto do gol.

2x0. De pênalti, Paola García bateu com categoria buscando o canto e deslocando a goleira Carlinha.

Na trave! Anny finalizou na cara da goleira Agudelo, que deu um leve desvio na bola mandando para o travessão.

Ficha Técnica

Deportivo Cali 2 x 0 São Paulo

Libertadores Feminina - Quartas de final

Data e horário: 12 de outubro de 2025, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (Argentina)

Arbitragem: Maria Laura Fortunato

Assistentes: Gisela Trucco e Carla López

VAR: Susanna Corella

Cartões amarelos: Paola García, Paula Medina (CAL); Millene, Kaká, Thiago Viana (SAO)

Gols: María Marquínez (34'/1ºT); Paola García (18'/2ºT)

Deportivo Cali: Agudelo; Bermeo, Perlaza, Caicedo e Salazar; Medina (Montoya), Ibarguen e García; Aponzá, Sánchez e Marquínez. Técnico: Jhon Ortiz

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká e Carol Gil (Anny); Isa (Vitorinha), Maressa (Karla Alves), Camilinha, Aline (Crivelari) e Bia Menezes; Serrana (Darlene Reguera) e Millene. Técnico: Thiago Viana