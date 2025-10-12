Decisivo, Bruno Rodrigues diz que goleada do Palmeiras foi "jogo mais importante da vida"

O atacante Bruno Rodrigues voltou a marcar um gol após quase dois anos na goleada do Palmeiras sobre o Juventude, por 4 a 1, no último sábado. O jogador, que sofreu com lesões graves nos joelhos, foi escalado como titular pelo técnico Abel Ferreira.

O camisa 11 disse que o jogo foi o mais importante de sua vida e que sentiu que era seu primeiro jogo como profissional. O atleta marcou o segundo gol do Palmeiras no jogo.

"Para falar a verdade, foi o jogo mais importante da minha vida sim. Como falei para todos no vestiário, parecia meu primeiro jogo como profissional por tudo que passei, e meus companheiros estavam do meu lado. Na sexta-feira, o Abel já tinha me colocado no time titular, então fiquei muito feliz", disse o atacante, em entrevista ao Sportv, neste domingo.

"Estava muito nervoso. Até falei para o Murilo: 'Estou nervoso para caramba. Nunca senti isso'. E ele me disse que daria tudo certo. E graças a Deus consegui ir bem, fiz o gol. Eu estava muito preocupado porque o Abel gosta muito da tática, que o jogador cumpra bem sua tarefa. Mas acho que fiz o trabalho bem feito", completou.

As lesões de Bruno Rodrigues

Bruno Rodrigues chegou ao Palmeiras como reforço para 2024. Naquela temporada, disputou apenas dois jogos, somente um como titular. Neste último sofreu uma lesão no joelho direito e passou por uma artroscopia que o deixou fora dos compromissos por cerca de quatro meses.

Quando estava perto de voltar, lesionou-se de forma mais grave em um jogo-treino: rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo. Ele passou por cirurgia em maio de 2024 e só voltou a atuar em setembro deste ano. Agora, ele soma três jogos e um gol em 2025.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

Com a vitória, portanto, o Palmeiras se mantém na liderança, com 58 pontos e fica a três de distância do Flamengo, que ocupa a vice-liderança. Agora, ambos os times têm o mesmo número de jogos: 26. O Verdão ainda soma duas vitórias a mais que o Rubro-Negro.

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x Red Bull Bragantino (28ª rodada do Brasileirão)



Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19 horas (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)