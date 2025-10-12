Davide Ancelotti prepara mudanças no Botafogo contra o Flamengo

Com desfalques, o técnico Davide Ancelotti terá que fazer alterações na equipe titular do Botafogo para enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira. O italiano deve utilizar o treino desta segunda-feira para definir os 11 iniciais do Glorioso.

Especial Dia das Crianças! ??? Está no ar o programa especial para a nossa torcida mirim, com muita diversão, quiz e a participação dos atletas alvinegros. ??? ? Confira completo na Botafogo TV: https://t.co/QeOqviS5Ps pic.twitter.com/KVpVcEP3Lm ? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 12, 2025

Desfalques

Para este jogo, o treinador não poderá contar com o lateral-direito Vitinho, servindo à Seleção Brasileira em amistosos internacionais. Ele só retorna ao país na quarta-feira, poucas horas antes do confronto. Assim, Mateo Ponte vai assumir a vaga.

Outro desfalque, mas este por acúmulo de cartões amarelos, é Newton, que foi advertido na derrota de 2 a 0 para o Internacional. Se mantiver o esquema com dois volantes, Allan assume o posto, uma vez que Danilo continua entregue ao departamento médico.

Na zaga, David Ricardo será o companheiro de Alexander Barboza, uma vez que Kaio Pantaleão não joga mais este ano por conta de lesão, assim como o angolano Bastos.

Possível retorno

Na lateral esquerda, Alex Telles, com dores no joelho esquerdo, pode reaparecer, mas sua presença não é certa, o que deixa Cuiabano de sobreaviso.

Provável escalação

Um esboço de time para quarta-feira teria: Léo Linck, Mateo Ponte, Alexander Barboza, David Ricardo e Cuiabano; Allan, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Santiago Rodríguez, Arthur Cabral e Jeffinho.

Com 43 pontos ganhos, o Botafogo luta para permanecer na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.

Agenda do Botafogo

Próximos jogos

Jogo: Botafogo x Flamengo

Botafogo x Flamengo Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)

(quarta-feira) | 19h30 (de Brasília) Torneio: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Local: Estádio Nilton Santos