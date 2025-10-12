Davide Ancelotti prepara mudanças no Botafogo contra o Flamengo
Com desfalques, o técnico Davide Ancelotti terá que fazer alterações na equipe titular do Botafogo para enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira. O italiano deve utilizar o treino desta segunda-feira para definir os 11 iniciais do Glorioso.
Desfalques
Para este jogo, o treinador não poderá contar com o lateral-direito Vitinho, servindo à Seleção Brasileira em amistosos internacionais. Ele só retorna ao país na quarta-feira, poucas horas antes do confronto. Assim, Mateo Ponte vai assumir a vaga.
Outro desfalque, mas este por acúmulo de cartões amarelos, é Newton, que foi advertido na derrota de 2 a 0 para o Internacional. Se mantiver o esquema com dois volantes, Allan assume o posto, uma vez que Danilo continua entregue ao departamento médico.
Na zaga, David Ricardo será o companheiro de Alexander Barboza, uma vez que Kaio Pantaleão não joga mais este ano por conta de lesão, assim como o angolano Bastos.
Possível retorno
Na lateral esquerda, Alex Telles, com dores no joelho esquerdo, pode reaparecer, mas sua presença não é certa, o que deixa Cuiabano de sobreaviso.
Provável escalação
Um esboço de time para quarta-feira teria: Léo Linck, Mateo Ponte, Alexander Barboza, David Ricardo e Cuiabano; Allan, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Santiago Rodríguez, Arthur Cabral e Jeffinho.
Com 43 pontos ganhos, o Botafogo luta para permanecer na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.
Agenda do Botafogo
Próximos jogos
- Jogo: Botafogo x Flamengo
- Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Estádio Nilton Santos
- Jogo: Ceará x Botafogo
- Data e horário: 19/10 (domingo) | 18h30 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Arena Castelão