Topo

Esporte

Daniel Cargnin lidera Brasil com ouro no segundo dia do Grand Prix de Lima de judô

12/10/2025 23h19

O Brasil manteve sua forte presença no Grand Prix de Lima de judô, no Peru, com três medalhas conquistadas neste domingo, segundo dia da competição. O destaque ficou por conta de Daniel Cargnin, que venceu a categoria até 73 kg, enquanto Nauana Silva garantiu a prata nos 63 kg e Gabriel Falcão levou o bronze nos 81 kg.

Com o desempenho, o país segue na liderança do quadro de medalhas da etapa do Circuito da Federação Internacional de Judô (IJF).

Daniel Cargnin brilha e conquista o ouro

O gaúcho Daniel Cargnin entrou no tatame como cabeça de chave. Após vencer o finlandês Valtteri Olin, o suíço Nils Stump e o britânico Irakli Goginashvili, ele enfrentou na final o francês Dayyan Boulemtafes. Apesar de algumas dificuldades, incluindo duas punições nos momentos finais, Cargnin garantiu um yuko nos segundo finais, levando o ouro.

Este é o terceiro título do atleta em competições do circuito internacional na temporada, somando-se ao vice-campeonato mundial e à medalha de bronze olímpica conquistada em Tóquio 2020.

Prata e bronze completam pódio brasileiro

Na categoria até 63 kg, Nauana Silva fez uma campanha consistente, superando a israelense Kerem Primo, a italiana Savita Russo e a eslovena Kaja Kajzer. Na decisão, enfrentou a canadense Jessica Klimkait, medalhista mundial, e acabou derrotada por ippon, ficando com a prata.

Nos 81 kg, Gabriel Falcão avançou até a semifinal, mas perdeu para o sérvio Mihajlo Simin. Na disputa pelo bronze, o brasileiro protagonizou um intenso combate no golden score contra o finlandês Eetu Ihanamaki, vencendo por ippon e garantindo o terceiro lugar no pódio.

Outros resultados e destaques do dia

Willian Lima, vice-campeão olímpico em Paris-2024, retornou à competição após cirurgia no ombro e mudança de categoria, mas foi eliminado na estreia pelos tcheco Chusniddin Karimov. Entre as mulheres, Rafaela Silva não conseguiu avançar à disputa pelo bronze nos 63 kg, terminando em 5º lugar, enquanto Ellen Froner e Luana Carvalho não alcançaram o pódio nos 70 kg.

Com o desempenho do segundo dia, o Brasil soma duas medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze, mantendo liderança no quadro de medalhas. A competição segue até esta segunda-feira, com mais brasileiros em ação, incluindo os medalhistas olímpicos Guilherme Schmidt, Rafael Macedo e Leonardo Gonçalves.

