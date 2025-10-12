Topo

Esporte

Cuiabá derruba o líder Coritiba e se aproxima do G-4 da Série B

Cuiabá

12/10/2025 22h53

O Cuiabá vai ganhando fôlego nessa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Fazendo o dever de casa, o time do centro-oeste brasileiro derrotou ninguém menos que o líder Coritiba, neste domingo, por 1 a 0, na Arena Pantanal, para se aproximar de vez do grupo de acesso na 32ª rodada.

Com gol de Alisson Safira, que ainda desperdiçou uma penalidade, o Cuiabá chegou a 49 pontos, subindo para o sexto lugar, a três do Goiás, que fecha a zona de promoção. Já o Coritiba, apesar da derrota, não tem sua liderança ameaçada, seguindo de forma isolada, com 56 pontos, no ponto mais alto da tabela.

O Cuiabá começou o jogo pressionando e logo com cinco minutos já estava à frente do marcador. Em uma bela trama pela direita, Denilson deixou Alisson Safira em condições para bater rasteiro e marcar. O Coritiba demorou para reagir e assustou em chute de média distância de Clayson próximo à trave.

Depois da parada técnica, o time da casa voltou a pressionar e teve a chance de ampliar o marcador, quando Mateusinho foi derrubado na área. Porém Safira isolou a penalidade. Na reta final, o duelo ficou equilibrado e concentrado no meio de campo, com muita disputa e poucas aparições ofensivas dos dois lados.

O Cuiabá voltou do intervalo com a mesma postura. Com menos de um minuto, Juan Christian aproveitou o erro defensivo do adversário e obrigou boa defesa de Morisco. Melhor fisicamente, tomava conta do campo de ataque e ficou novamente no quase, desta vez em cabeçada de Martínez, tirando tinta da trave.

O Coritiba não conseguiu encaixar seu jogo. Mesmo com mais posse de bola, pouco construía no setor ofensivo e era facilmente neutralizado pela defesa adversária. Enquanto isso, os donos da casa seguiram com as melhores chances. Na reta final, em contra-ataque, Jader fintou a marcação, bateu forte, mas Jacy tirou em cima da linha. Nos acréscimos, o Coritiba pressionou, mas não foi suficiente para buscar o empate fora de casa.

O Coritiba defende sua liderança no próximo domingo, às 18h30, no clássico Atletiba, diante do rival Athletico-PR, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense. No mesmo dia e horário, o Cuiabá visita o Botafogo, no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, no interior paulista.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 0 CORITIBA

CUIABÁ - Luan Polli; Mateusinho (Nino Paraíba), Bruno Alves, Nathan (Sander) e Max; Denilson (Lucas Mineiro), De Lucca e David Miguel; Alisson Safira (Carlos Alberto) e Juan Christian (Jader). Técnico: Eduardo Barros.

CORITIBA - Pedro Morisco; Zeca, Maicon (Alex Silva), Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Wallisson (Machado) e Josué; Gustavo Coutinho (Dellatorre), Clayson (Nicolas Careca) e Iury Castilho (Everaldo). Técnico: Mozart.

GOLS - Alisson Safira, aos cinco minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

CARTÕES AMARELOS - De Lucca, Juan Christian, Bruno Alves, Nino Paraíba, Alex Silva, Wallisson e Bruno Melo.

RENDA - R$ 51.459,00.

PÚBLICO - 6.344 torcedores.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

