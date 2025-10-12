Criciúma vence América-MG e assume vice-liderança da Série B

O Criciúma venceu o América-MG neste domingo, por 2 a 1, no estádio Heribero Hulse, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tigre foram marcados por Jonathan e Diego Gonçalves. Ricardo Silva balançou as redes para o Coelho.

Com o resultado, o Criciúma foi a 53 pontos na tabela, assumindo a vice-liderança da Série B, atrás apenas do Coritiba.

O Criciúma volta a entrar em campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), para o clássico contra o Avaí, na Ressacada. Já o América-MG terá pela frente o CRB no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Independência.

Resumo do jogo

CRICIÚMA 2 X 1 AMÉRICA-MG

Competição: Campeonato Brasileiro Série B



Local: estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)



Data: 12 de outubro de 2025 (quinta-feira)



Horário: 18h30 (de Brasília)

Cartões Amarelos: Jean Carlos, Marcinho, Jhonata Robert (Criciúma)



Cartões vermelhos: nenhum

Arbitragem

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)



Assistentes: Alessandro Rocha de Matos (BA) e Patrícia dos Reis do Nascimento (BA)



VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Gols



Cricíuma



Jonathan, aos 13 do 2ºT, Diego Gonçalves, aos 29 do 2ºT

América-MG



Ricardo Silva, aos 28 do 2ºT

??? CRICIÚMA

Alisson (Georgemy); Jonathan (Yan Souto), Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Gui Lobo (Matheus Trindade), Naldi e Felipinho; Jhonata Robert (Luiz Henrique), Diego Gonçalves e Jean Carlos (João Carlos).



Técnico: Eduardo Baptista.

??AMÉRICA-MG

Gustavo; Potiguar, Emerson e Lucão; Julio César (Mariano), Miquéias, Aloísio (Titi Ortíz) e Paulinho; Yago Souza (Héber), Stênio (Thauan) e Rafa Silva (Arthur Sousa).



Técnico: Alberto Valentim.

O jogo

O Criciúma teve as melhores chances da etapa inicial e só não abriu o placar sob forte chuva no Heriberto Hulse porque o goleiro Gustavo estava inspirado. Aos 13 minutos, o Tigre teve sua primeira grande oportunidade com Léo Naldi, que se jogou na bola após o cruzamento de Jhonata Robert, mas o goleiro do América-MG defendeu com o peito, no reflexo.

O próprio Jhonata Robert e Jean Carlos também tiveram chance de colocar o Criciúma em vantagem, mas faltou mais capricho para os donos da casa irem para o intervalo com a vitória parcial.

No segundo tempo, depois de tanto insistir, o Cricíuma, enfim, conseguiu balançar as redes. Aos 13 minutos, o zagueiro Jonathan subiu mais alto que a defesa do América-MG e cabeceou firme, no cantinho, completando a cobrança de escanteio, sem chances para o goleiro Gustavo.

Só que o América-MG devolveu na mesma moeda aos 28 minutos. Após cobrança de escanteio, Ricardo Silva se antecipou e completou para o fundo das redes, empatando o jogo para o Coelho.

A noite, entretanto, estava destinada a ser do Criciúma. Mal deu tempo de o América-MG saborear o empate, e os donos da casa retomaram a vantagem no marcador. Aos 29, Diego Gonçalves recebeu cruzamento de João Carlos e bateu de primeira, garantindo a vitória do Tigre.