Criciúma se reabilita, derrota o América-MG e dorme vice-líder da Série B

Depois de três tropeços, o Criciúma afastou o perigo de sair do grupo de acesso ao se reabilitar neste domingo, no estádio Heriberto Hülse. O time catarinense até chegou a levar um susto, ao ceder o empate, mas mostrou poder de reação rápido para derrotar o América-MG pelo placar de 2 a 1 e, de quebra, assumir momentaneamente a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com gols de Jonathan e Diego Gonçalves, o Criciúma chegou aos mesmos 53 pontos do Novorizontino, porém com vantagem no critério de vitórias (15 a 14). Para seguir na cola do líder Coritiba, terá que torcer por tropeço da Chapecoense, que ainda atua na rodada. Já o América-MG teve sua reação freada depois de três jogos sem perder e estacionou na 14ª colocação, com 37 pontos e pode ver os concorrentes da zona de rebaixamento se aproximarem na rodada.

Com formações iguais, tanto Criciúma, quanto o América iniciaram o duelo encontrando espaço para finalizar. O time da casa era quem tinha mais qualidade para construir, mas pecava na hora das finalizações, quando acertou o alvo, Gustavo fez boa defesa. Enquanto os visitantes faltava criatividade para concluir as jogadas.

Com o passar do tempo, a chuva se tornou protagonista e deixou o jogo amarrado. O Criciúma passou a apostar no jogo aéreo e teve a melhor chance em cobrança de escanteio de Jhonata Robert, que parou em Gustavo. A reta final foi de domínio do time catarinense, que apesar do volume, não conseguiu abrir o marcador.

O segundo tempo voltou sem chuva, mas manteve o panorama. O Criciúma atacava sempre que tinha a posse da bola. Jhonata Robert tentou supreender do meio de campo e Gustavo evitou um golaço. Na sequência, após cobrança de escanteio, o zagueiro Jonathan subiu mais alto que a defesa mineira para abrir o placar, aos 18 minutos.

O América-MG que ficava à espreita pelo contra-ataque, conseguiu um escanteio e deixou tudo igual, aos 28, quando Ricardo Silva testou para as redes. O time da casa não se abalou e mostrou poder de reação imediato. João Carlos fez bela jogada individual e cruzou à meia altura para Diego Gonçalves desviar, aos 30. O Criciúma por pouco não ampliou, mas Diego Gonçalves cabeceou na trave, o que não fez falta para garantir a 15ª vitória na competição.

O Criciúma agora só volta a campo no próximo domingo, às 16h, quando tem o clássico estadual diante do Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Já o América-MG atua um dia antes, no sábado, às 18h30, diante do CRB, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 1 AMÉRICA-MG

CRICIÚMA - Alisson (Georgemy); Jonathan (Yan Souto), Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Léo Naldi, Gui Lobo (Matheus Trindade), Jhonata Robert (Luiz Henrique) e Felipinho; Jean Carlos (João Carlos) e Diego Gonçalves. Técnico: Eduardo Baptista.

AMÉRICA-MG - Gustavo; Ricardo Silva, Emerson e Lucão; Júlio César (Mariano), Aloísio (Titi Ortíz), Miquéias, Yago Souza (Héber) e Paulinho; Stênio (Thauan) e Rafa Silva (Arthur Sousa). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - Jonathan, aos 18, Ricardo Silva, aos 28, Diego Gonçalves, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

CARTÕES AMARELOS - Jean Carlos, Marcinho e Jhonata Robert (Criciúma)

RENDA - R$ 201.320,00

PÚBLICO - 10.494 torcedores.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).