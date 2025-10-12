CRB x Ferroviária pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Nesta segunda-feira, CRB e Ferroviária se enfrentam em compromisso válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico do confronto.
Onde assistir CRB x Ferroviária ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como chega o CRB para o confronto
O CRB vem de duas vitórias seguidas na Série B e aparece na oitava posição, com 46 pontos. Na última rodada, superou o Goiás por 2 a 1 e se aproximou do G4.
Como chega a Ferroviária para o confronto
Já a Ferroviária amarga uma sequência de duas derrotas e ocupa a 16ª posição, com 36 pontos, quatro de diferença para o Z4. No último jogo, foi derrotada pela Chapecoense por 1 a 0.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história. O duelo, válido pelo primeiro turno da Série B do Brasileiro, terminou com triunfo da Ferroviária por 1 a 0.
Estatísticas
CRB na Série B
- 8ª posição
- 14 vitórias, 4 empates e 13 derrotas
- 36 gols marcados
- 31 gols sofridos
Ferroviária na Série B
- 16ª posição
- 8 vitórias, 12 empates e 11 derrotas
- 34 gols marcados
- 40 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do CRB
Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Gegê; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael.
Técnico: Eduardo Barroca
Provável escalação da Ferroviária
Denis Junior; Lucas, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Netinho, Ricardinho, Alencar e Albano; Vitor Barreto e Carlão.
Técnico: Claudinei Oliveira
Arbitragem
- Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann
- Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro
- VAR: Pathrice Wallace Correa Maia
Ficha técnica
Jogo: CRB x Ferroviária
Campeonato: 32ª rodada da Série B do Brasileiro
Data: 13 de outubro de 2025 (segunda-feira)
Horário: 21h35 (de Brasília)
Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió
Onde assistir: Disney+