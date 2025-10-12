CRB x Ferroviária pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Nesta segunda-feira, CRB e Ferroviária se enfrentam em compromisso válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico do confronto.

Onde assistir CRB x Ferroviária ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

Preparação finalizada por aqui e agora é foco total na batalha de amanhã! Jogo a jogo ?????????#UmaNaçãoQueSeRecusaADesistir pic.twitter.com/J2C1xpFRaM ? CRB (@CRBoficial) October 12, 2025

Como chega o CRB para o confronto

O CRB vem de duas vitórias seguidas na Série B e aparece na oitava posição, com 46 pontos. Na última rodada, superou o Goiás por 2 a 1 e se aproximou do G4.

Como chega a Ferroviária para o confronto

Já a Ferroviária amarga uma sequência de duas derrotas e ocupa a 16ª posição, com 36 pontos, quatro de diferença para o Z4. No último jogo, foi derrotada pela Chapecoense por 1 a 0.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história. O duelo, válido pelo primeiro turno da Série B do Brasileiro, terminou com triunfo da Ferroviária por 1 a 0.

Estatísticas

CRB na Série B

8ª posição

14 vitórias, 4 empates e 13 derrotas

36 gols marcados

31 gols sofridos

Ferroviária na Série B

16ª posição

8 vitórias, 12 empates e 11 derrotas

34 gols marcados

40 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do CRB

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Gegê; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael.



Técnico: Eduardo Barroca

Provável escalação da Ferroviária

Denis Junior; Lucas, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Netinho, Ricardinho, Alencar e Albano; Vitor Barreto e Carlão.



Técnico: Claudinei Oliveira

Arbitragem

Árbitro : Gustavo Ervino Bauermann

: Gustavo Ervino Bauermann Assistentes : Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro

: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro VAR: Pathrice Wallace Correa Maia

Ficha técnica

Jogo: CRB x Ferroviária



Campeonato: 32ª rodada da Série B do Brasileiro



Data: 13 de outubro de 2025 (segunda-feira)



Horário: 21h35 (de Brasília)



Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió



Onde assistir: Disney+