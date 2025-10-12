Topo

CRB x Ferroviária pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

12/10/2025 20h00

Nesta segunda-feira, CRB e Ferroviária se enfrentam em compromisso válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico do confronto.

Onde assistir CRB x Ferroviária ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega o CRB para o confronto

O CRB vem de duas vitórias seguidas na Série B e aparece na oitava posição, com 46 pontos. Na última rodada, superou o Goiás por 2 a 1 e se aproximou do G4.

Como chega a Ferroviária para o confronto

Já a Ferroviária amarga uma sequência de duas derrotas e ocupa a 16ª posição, com 36 pontos, quatro de diferença para o Z4. No último jogo, foi derrotada pela Chapecoense por 1 a 0.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história. O duelo, válido pelo primeiro turno da Série B do Brasileiro, terminou com triunfo da Ferroviária por 1 a 0.

Estatísticas

CRB na Série B

  • 8ª posição

  • 14 vitórias, 4 empates e 13 derrotas

  • 36 gols marcados

  • 31 gols sofridos

Ferroviária na Série B

  • 16ª posição

  • 8 vitórias, 12 empates e 11 derrotas

  • 34 gols marcados

  • 40 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do CRB

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Gegê; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael.

Técnico: Eduardo Barroca

Provável escalação da Ferroviária

Denis Junior; Lucas, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Netinho, Ricardinho, Alencar e Albano; Vitor Barreto e Carlão.

Técnico: Claudinei Oliveira

Arbitragem

  • Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann

  • Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro

  • VAR: Pathrice Wallace Correa Maia

Ficha técnica

Jogo: CRB x Ferroviária

Campeonato: 32ª rodada da Série B do Brasileiro

Data: 13 de outubro de 2025 (segunda-feira)

Horário: 21h35 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

Onde assistir: Disney+

