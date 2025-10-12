Coritiba tenta ampliar vantagem na liderança da Série B em rodada com brigas por G-4

O domingo promete entregar muita emoção na Série B do Campeonato Brasileiro, quando quatro jogos dão sequência à 32ª rodada da competição nacional. Os destaques ficam para o Coritiba, que tenta ampliar a liderança e encaminhar o acesso, enquanto Criciúma e Novorizontino buscam se firmar no G-4 - grupo de acesso.

O primeiro jogo começa às 16h, quando o Novorizontino tenta retornar ao G-4 diante do Operário-PR, em casa, no Estádio Jorge de Biasi. Com 50 pontos, o time paulista pode se firmar entre os quatro primeiros em caso de vitória, enquanto o adversário, com 39, busca recuperação na tabela de classificação.

Pouco mais tarde, às 18h30, o Criciúma, que abre o G-4 com a mesma pontuação no Novorizontino, 50 pontos, recebe o América-MG, no Estádio Heriberto Hülse. O time mineiro, por outro lado, tem 37 e tenta se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

No mesmo horário, Vila Nova e Amazonas medem forças no Onésio Brasileiro Alvarenga. O time da casa entra em campo com 40 pontos e tenta subir na tabela, enquanto os manauaras, com 31, buscam manter a chance de permanência viva na Série B.

Embalado e com uma larga vantagem na ponta, o Coritiba encerra o domingo a partir das 20h30, quando visita o Cuiabá, na Arena Pantanal. Com 56, os paranaenses possuem seis de vantagem para o Novorizontino, primeiro time fora do G4, e cinco para o vice-líder Goiás, que abre a rodada no sábado. Enquanto isso, com 46, o time da casa tenta voltar a brigar pelo acesso.

A 32ª rodada segue na segunda-feira, com mais dois jogos. A partir das 19h, Volta Redonda e Atlético-GO medem forças no Raulino de Oliveira, enquanto o CRB recebe a Ferroviária, às 21h30, no Rei Pelé.

No dia seguinte, os jogos do dia se iniciam a partir das 19h30, com o super clássico entre Paysandu e Remo, no Mangueirão, simultaneamente a Chapecoense e Botafogo-SP, na Arena Condá. Mais tarde, às 21h30, é a vez do Athletico-PR receber o Avaí na Arena da Baixada.