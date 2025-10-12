Coritiba perde do Cuiabá e desperdiça chance de abrir seis pontos na liderança da Série B

Neste domingo, em seu aniversário de 116 anos, o Coritiba foi derrotado pelo Cuiabá por 1 a 0, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão, na Arena Pantanal. O gol da equipe mandante foi anotado por Safira, na primeira etapa. O jogador também desperdiçou um pênalti.

Situação da tabela

Diante da derrota, o Coxa Branca interrompe a sequência de três vitórias consecutivas (Avaí, Botafogo-SP e Atlético-GO) e permanece com 56 pontos conquistados, na liderança da competição. Os curitibanos, porém, desperdiçaram a chance de abrir seis pontos no topo da Segunda Divisão. Isso porque Criciúma (2º) e Novorizontino (3º) acumulam 53 unidades e já jogaram na rodada.

O Cuiabá, por sua vez, chega aos 49 pontos e salta para a sexta colocação, despachando Athletico-PR (7º), Remo (8º) e CRB (9º). A distância, agora, para o Goiás, que abre o G4 da Série B, é de apenas três unidades.

? Resumo do jogo

?? CUIABÁ 1 x 0 CORITIBA ??

? Competição: Série B do Brasileirão - 32ª rodada



?? Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)



? Data: 12 de outubro de 2025 (domingo)



? Horário: 18h30 (de Brasília)

Gols



? Alisson Safira (6? do 1ºT, Cuiabá)

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Cuiabá saiu na frente logo aos 6 minutos com Alisson Safira, aproveitando um cruzamento de Mateusinho e finalizando no canto direito de Pedro Morisco. O Coritiba dominou a posse de bola durante a maior parte da etapa inicial, tentando criar chances principalmente pelos corredores laterais, mas encontrou dificuldades para superar a sólida defesa do Dourado.

Aos 38 minutos, o Cuiabá ainda teve a chance de ampliar em pênalti, mas Safira isolou a cobrança, mantendo o placar em 1 a 0 até o intervalo.

Segundo tempo

Na etapa complementar, o Coritiba tentou reagir, pressionando o Cuiabá e criando oportunidades de gol, mas encontrou respostas importantes do goleiro Jacy Maranhão e da defesa do Dourado. O Cuiabá teve chances claras de ampliar em finalizações de fora da área e jogadas de bola parada, mas não conseguiu converter.

Próximos jogos

Cuiabá

Botafogo-SP x Cuiabá - 33ª rodada da Série B



Data e horário: 19/10 (domingo), às 18h30



Local: Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP)

Coritiba

Coritiba x Athletico-PR - 33ª rodada da Série B



Data e horário: 19/10 (domingo), às 18h30



Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)