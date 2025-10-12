Corinthians registra baixo aproveitamento em últimos clássicos como visitante pelo Brasileiro

Topo

O Corinthians visita o Santos na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do rival, o Timão espera melhorar o aproveitamento recente nos clássicos fora de casa pela liga nacional.

A equipe alvinegra soma apenas 23,3% de aproveitamento nos últimos 10 clássicos como visitante no Brasileirão. Ao todo, foram sete derrotas, duas vitórias e um empate. Curiosamente, ambos os triunfos ocorreram contra o Peixe.

Na atual temporada, o time de Itaquera perdeu para Palmeiras e São Paulo fora de casa, por 2 a 0. No último ano, o Alvinegro também foi derrotado duas vezes pelos rivais da capital. A equipe perdeu por 3 a 1 para o Tricolor e por 2 a 0 contra o Verdão.

A última vitória como visitante em clássicos aconteceu em junho de 2023, quando o Corinthians bateu o Santos por 2 a 0, com gols de Yuri Alberto e Ruan Oliveira. Entretanto, o time também foi superado por São Paulo e Palmeiras.

O melhor desempenho recente foi em 2022. Nesta edição, o Timão venceu o Santos e empatou com o São Paulo, mas perdeu para o Palmeiras.

Bom desempenho em 2025

Apesar do retrospecto ruim fora de casa no Brasileiro, um fator que anima o torcedor do Corinthians é o bom desempenho em clássicos no ano. Dos 12 disputados, o Timão conquistou seis vitórias e saiu derrotado em apenas três, além de ter acumulado três empates. O aproveitamento é positivo: 58,3%.

Situação na tabela

O Corinthians espera conquistar a segunda vitória seguida no Brasileirão e subir na tabela. A equipe de Dorival Júnior figura na 12ª posição, com 33 pontos conquistados. Já o Santos é o 16º, com 28.

Veja os últimos 10 clássicos do Corinthians fora de casa no Brasileiro

  • São Paulo 2 x 0 Corinthians - 19 de julho de 2025 - Brasileirão 2025

  • Palmeiras 2 x 0 Corinthians - 12 de abril de 2025 - Brasileirão 2025

  • São Paulo 3 x 1 Corinthians - 29 de setembro de 2024 - Brasileirão 2024

  • Palmeiras 2 x 0 Corinthians - 1º de julho de 2024 - Brasileirão 2024

  • São Paulo 2 x 1 Corinthians - 30 de setembro de 2023 - Brasileirão 2023

  • Santos 0 x 2 Corinthians - 21 de junho de 2023 - Brasileirão 2023

  • Palmeiras 2 x 1 Corinthians - 29 de abril de 2023 - Brasileirão 2023

  • Santos 0 x 1 Corinthians - 22 de outubro de 2022 - Brasileirão 2022

  • São Paulo 1 x 1 Corinthians - 11 de setembro de 2022 - Brasileirão 2022

  • Palmeiras 3 x 0 Corinthians - 23 de abril de 2022 - Brasileirão 2022

