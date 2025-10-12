Topo

Corinthians se prepara para o clássico contra o Santos e pode ter retornos

Rodrigo Garro, jogador do Corinthians, em ação contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro 2025 - Ettore Chiereguini/AGIF
12/10/2025 15h20

Neste domingo, o Corinthians deu sequência na preparação para o Clássico Alvinegro, diante do Santos, marcado para esta quarta-feira. Com a realização da atividade, resta ao Timão apenas mais dois dias de treino antes do duelo. Para a partida, o técnico Dorival Júnior pode ter os retornos de Rodrigo Garro, André Ramalho, Charles e André Carrillo.

Como foi o treino

Ao se apresentarem após um dia de folga, os atletas iniciaram o dia com uma atividade focada em força na academia. Em seguida, se direcionaram ao campo para realizar um aquecimento antes de treinos técnicos direcionados para cada setor do elenco.

Em seguida, o técnico Dorival Júnior comandou um trabalho tático simulando situações de jogo, com foco na partida contra o Santos. Ao final das atividades, foi feito um exercício de bola parada, que incluiu uma preparação para enfrentamentos em caso de rebotes.

Possíveis retornos

O quarteto André Ramalho, Charles, André Carrillo e Rodrigo Garro segue em transição e pode pintar pelo menos entre os relacionados do Corinthians. Todos eles marcaram presença nos vídeos do treino deste domingo, divulgados pelo clube.

Dos quatro, Carrillo é o que tem menos chances de voltar. O peruano, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, não joga desde o início de agosto.

Desfalques

Ao todo, o Timão tem cinco desfalques para o clássico. Convocados, Hugo Souza (Brasil), Romero (Paraguai) e Félix Torres (Equador) terão compromissos na véspera do confronto e não devem chegar a tempo de entrar em campo.

Além deles, Matheus Bidu, suspenso, e Vitinho, com uma lesão no joelho, também estarão ausentes.

Agenda do Corinthians

Próximos jogos

  • Jogo: Santos x Corinthians
  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)
  • Torneio: Campeonato Brasileiro
  • Local: Vila Belmiro

  • Jogo: Corinthians x Atlético-MG
  • Data e horário: 18/10 (sábado) | 18h30 (de Brasília)
  • Torneio: Campeonato Brasileiro
  • Local: Neo Química Arena

