Santos tem novidade na preparação para clássico contra o Corinthians

Neste domingo, o Santos retomou os treinos no CT Rei Pelé após a folga de sábado, dando início à preparação para o clássico contra o Corinthians, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O dia foi de trabalho intenso, com Victor Hugo trabalhando com bola, mas o técnico Juan Pablo Vojvoda ganhou uma nova preocupação.

O meio-campista Victor Hugo foi a principal novidade do treino do Santos neste domingo. Recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, o jogador voltou a trabalhar com bola pela primeira vez desde o dia 21 de setembro, quando deixou o clássico contra o São Paulo ainda no primeiro tempo.

Titular nas duas partidas em que atuou sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, Victor Hugo deve ser relacionado para o duelo com o Timão.

A preocupação fica para a conta de Tomás Rincón. O volante venezuelano deixou o treino da última sexta-feira com um forte incômodo e, após a realização de exames, foi diagnosticado com uma lesão. O clube não divulgou o tempo de recuperação, mas o jogador já iniciou tratamento com o departamento de fisioterapia e deve ser desfalque nas próximas rodadas. Assim, o atleta ficou fora das atividades deste domingo junto ao restante do elenco.

Com mais dois dias de treinamentos pela frente, o Alvinegro Praiano busca ajustar os últimos detalhes antes de encarar o Timão. O duelo acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Baixas e retornos

Rincón se junta a Neymar no departamento médico do Santos, que chegou a ficar praticamente vazio durante a data Fifa de outubro.

Apesar da nova baixa, o técnico Juan Pablo Vojvoda recebeu boas notícias neste período sem jogos. Mayke, Gabriel Bontempo e Victor Hugo voltaram a participar normalmente dos treinos com bola. A expectativa é que os três estejam à disposição para o clássico contra o Corinthians.

Situação do Santos no Brasileirão

Com 28 pontos conquistados após 26 jogos, o Santos está perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Peixe está no 16º lugar, com três pontos a mais que o 17º colocado Vitória, equipe que abre o Z-4.