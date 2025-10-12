Com Memphis Depay decisivo, Holanda goleia a Finlândia e encaminha vaga para a Copa
A Holanda está perto de garantir vaga na Copa do Mundo de 2026. Com uma ótima atuação de Memphis Depay, os holandeses bateram a Finlândia por 4 a 0 neste domingo, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pela oitava rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para o Mundial.
Memphis Depay, atacante do Corinthians, foi decisivo para os donos da casa. Com duas assistências e um gol marcado, o camisa 10 participou dos três gols feitos pela Holanda no primeiro tempo, sendo responsável direto pelo triunfo em casa. O jogador de 31 anos foi eleito o melhor em campo.
Com a vitória, a Holanda encaminhou de vez sua vaga à próxima Copa do Mundo. Os holandeses são líderes absolutos do Grupo G, com 16 pontos em seis jogos. Memphis e companhia só podem ser ultrapassados pela Polônia, que possui seis pontos a menos, mas com cinco partidas.
Memphis Depay - JOHN THYS / AFP
Os gols do jogo
A Holanda abriu o placar aos oito minutos, com participação de Memphis Depay. O atacante do Corinthians tabelou com Malen que, de primeira, acertou uma bela finalização no lado esquerdo do goleiro Joronen.
O segundo gol saiu logo depois, aos 17 minutos. Memphis Depay cobrou uma falta com maestria. A bola foi parar na cabeça de Virgil Van Dijk, que cabeceou sozinho para ampliar o marcador.
Aos 36 minutos da primeira etapa, saiu o gol de Memphis. Após contribuir na partida com duas assistências, o atacante do Corinthians marcou de pênalti e fez o terceiro dos holandeses.
Por fim, aos 39 do segundo tempo, Cody Gakpo recebeu de Xavi Simons na entrada da área e acertou o ângulo do goleiro Joronen, dando números finais ao jogo.
Próximos Jogos
Holanda:
- Enfrentará a Polônia fora de casa no dia 14 de novembro, sexta-feira, às 16h45 (de Brasília), pelas Eliminatórias.
Finlândia:
- Irá encarar Malta em casa no mesmo dia 14 de novembro, às 14h (de Brasília), também pelas Eliminatórias.
Veja outros resultados pelas Eliminatórias neste domingo:
San Marino 0 x 4 Chipre
Ilhas Faroé 2 x 1 República Tcheca
Escócia 2 x 1 Bielorrússia