Topo

Esporte

Com Memphis Depay decisivo, Holanda goleia a Finlândia e encaminha vaga para a Copa

12/10/2025 14h56

A Holanda está perto de garantir vaga na Copa do Mundo de 2026. Com uma ótima atuação de Memphis Depay, os holandeses bateram a Finlândia por 4 a 0 neste domingo, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pela oitava rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para o Mundial.

Memphis Depay, atacante do Corinthians, foi decisivo para os donos da casa. Com duas assistências e um gol marcado, o camisa 10 participou dos três gols feitos pela Holanda no primeiro tempo, sendo responsável direto pelo triunfo em casa. O jogador de 31 anos foi eleito o melhor em campo.

Situação na tabela

Com a vitória, a Holanda encaminhou de vez sua vaga à próxima Copa do Mundo. Os holandeses são líderes absolutos do Grupo G, com 16 pontos em seis jogos. Memphis e companhia só podem ser ultrapassados pela Polônia, que possui seis pontos a menos, mas com cinco partidas.

Memphis Depay - JOHN THYS / AFP

Os gols do jogo

A Holanda abriu o placar aos oito minutos, com participação de Memphis Depay. O atacante do Corinthians tabelou com Malen que, de primeira, acertou uma bela finalização no lado esquerdo do goleiro Joronen.

O segundo gol saiu logo depois, aos 17 minutos. Memphis Depay cobrou uma falta com maestria. A bola foi parar na cabeça de Virgil Van Dijk, que cabeceou sozinho para ampliar o marcador.

Aos 36 minutos da primeira etapa, saiu o gol de Memphis. Após contribuir na partida com duas assistências, o atacante do Corinthians marcou de pênalti e fez o terceiro dos holandeses.

Por fim, aos 39 do segundo tempo, Cody Gakpo recebeu de Xavi Simons na entrada da área e acertou o ângulo do goleiro Joronen, dando números finais ao jogo.

Próximos Jogos

Holanda:

  • Enfrentará a Polônia fora de casa no dia 14 de novembro, sexta-feira, às 16h45 (de Brasília), pelas Eliminatórias.

Finlândia:

  • Irá encarar Malta em casa no mesmo dia 14 de novembro, às 14h (de Brasília), também pelas Eliminatórias.

Veja outros resultados pelas Eliminatórias neste domingo:

San Marino 0 x 4 Chipre

Ilhas Faroé 2 x 1 República Tcheca

Escócia 2 x 1 Bielorrússia

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Aos 15 anos, Naná Silva conquista 1º título como profissional

Com Memphis Depay decisivo, Holanda goleia a Finlândia e encaminha vaga para a Copa

Memphis marca e dá 2 assistências em goleada de 4 a 0 da Holanda sobre a Finlândia

Memphis ganha bandeirão, bate novo recorde e põe Holanda perto da Copa

Bruno Fuchs expõe desejo de seguir no Palmeiras e comenta versatilidade em campo

Suárez marca em goleada e se torna o 4º jogador em atividade com 600 gols

Max Holloway aceita desafio de Charles do Bronx, mas impõe condições

Estreante, Hugo Souza comemora chance na Seleção e se diz preparado para amistoso

Brasileira do Benfica tem traumatismo craniano em jogo do Português

Orlando Luz e Demoliner conquistam o Challenger 125 de Valência

Davide Ancelotti prepara mudanças no Botafogo contra o Flamengo