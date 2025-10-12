Com gol de Lewandowski, Polônia bate a Lituânia pelas Eliminatórias Europeias
Neste domingo, com gol de Robert Lewandowski, centroavante do Barcelona, a Polônia venceu a Lituânia por 2 a 0, no Darius and Gir?nas Stadium, pela oitava rodada do grupo G das Eliminatórias Europeias.
Situação da tabela
Com o resultado, a Polônia chega aos 13 pontos e ocupa a segunda posição do grupo, atrás da invicta Holanda, que tem 16. Já a Lituânia segue na quarta posição, com apenas três pontos.
? Resumo do jogo
?LITUÂNIA 0 X 2 POLÔNIA?
? Competição: 8ª rodada do grupo G das Eliminatórias Europeias
?? Local: Darius and Gir?nas Stadium, em Kaunas
? Data: 12 de outubro de 2025 (domingo)
? Horário: 15h45 (de Brasília)
Gols
? Sebastian Szymanski, aos 15' do 1ºT (Polônia)
? Robert Lewandowski, aos 19? do 2ºT (Polônia)
Como foi o jogo
A Polônia saiu na frente aos 15 minutos, com gol olímpico de Sebastian Szymanski. O atacante cobrou escanteio pelo lado direito do ataque e a bola entrou no gol de Tomas Svedkauskas.
A Polônia manteve o comando da partida na etapa complementar e ampliou a vantagem aos 19 minutos, com Lewandowski. O centroavante recebeu cruzamento de Szymanski pelo lado esquerdo e, no meio da área, completou de cabeça.
Próximos jogos
Lituânia
- Lituânia x Israel (Amistoso)
- Data e horário: 13/11 (quinta-feira) às 9h
- Local: Darius and Girenas Stadium, em Kaunas
Polônia
- Polônia x Holanda (9ª rodada do grupo G das Eliminatórias Europeias)
- Data e horário: 14/11 (sexta-feira) às 16h45
- Local: Estádio Nacional de Varsóvia