Com gol de Carbonero, Colômbia goleia México em amistoso nos EUA

Neste sábado, no AT&T Stadium, no Texas (EUA), a Colômbia venceu o México por 3 a 0 em amistoso realizado durante a data Fifa. Os gols da equipe colombiana foram marcados por Carbonero, do Internacional, Jefferson Lerma, Luis Díaz e Jhon Lucumí.

E agora?

A Colômbia volta aos gramados para mais um amistoso na terça-feira. A seleção enfrenta o Canadá, em Nova Iorque, na Red Bull Arena, às 21h (de Brasília). Já o México, no mesmo dia, às 23h30, pega o Equador, no Estadio AKRON, em Zapopan, em solo mexicano.

¡Finaliza el partido! ¡Gran victoria de nuestra Selección Colombia de Mayores! ?? 4-0 ??#LaSeleNosUne?? pic.twitter.com/IZXry8yTJh ? Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 12, 2025

? Resumo do jogo

MÉXICO 0 X 4 COLÔMBIA

? Competição: Amistoso (data Fifa)



?? Local: AT&T Stadium, Texas (EUA)



? Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)



? Horário: 22h (de Brasília)

Gols:



? Jhon Lucumí - 16' do 1º tempo (Colômbia)



? Luis Díaz - 10' do 2º tempo (Colômbia)



? Jefferson Lerma - 18' do 2º tempo (Colômbia)



? Johan Carbonero - 42' do 2º tempo (Colômbia)

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

Após boas chegadas de Luis Díaz e James Rodríguez, os colombianos abriram o placar aos 16 minutos com Jhon Lucumí, que aproveitou cruzamento de James e completou para o gol.

Segundo tempo

Na etapa final, a Colômbia voltou mais ligada e ampliou logo aos 10 minutos, quando James Rodríguez deu lindo passe para Luis Díaz, que tocou por cima do goleiro Malagón. Pouco depois, aos 18, Jefferson Lerma marcou um golaço de fora da área, fazendo 3 a 0. Mesmo com várias substituições e tentativas ofensivas, o México não conseguiu reagir, e a Colômbia ainda teve chances de ampliar, com Campaz e Carbonero levando perigo.

No fim, Carbonero fechou a ótima atuação colombiana com mais um gol, consolidando a vitória por 4 a 0.