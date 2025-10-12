Com duelo brasileiro, Libertadores feminina tem semi definida; veja chaveamento

A Copa Libertadores feminina já definiu seus confrontos de semifinal após os jogos de quartas de final, disputados neste final de semana, na Argentina. O Brasil segue bem representado, com Corinthians e Ferroviária em um lado da chave e Deportivo Cali enfrentando o Colo-Colo na outra semifinal. O São Paulo, eliminado pelo time colombiano, encerrou sua participação na competição continental.

O Alvinegro Paulista e a Ferrinha formarão o duelo brasileiro da semifinal, mantendo viva a chance de mais um título para o país no torneio. Já do outro lado, Deportivo Cali e Colo-Colo decidem quem avançará à final, em confronto entre times sul-americanos.

Confira o chaveamento da semifinal da Libertadores feminina

Corinthians x Ferroviária - 15/10 (quarta-feira), 16h (de Brasília), Estádio Florencio Sola, Banfield (ARG)

Colo-Colo x Deportivo Cali - 15/10 (quarta-feira), 16h, Estádio Nuevo Francisco Urbano, Morón (ARG)

? ¡Comenta si tu equipo sigue en carrera! ?? Marca seu time se ainda está na briga pelo título da CONMEBOL #LibertadoresFEM! #LaGloriaEsDeEllas | #AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/KQOCDq60Ec ? CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 13, 2025

Como chegam os brasileiros?

O Corinthians avançou em primeiro no Grupo A, somando sete pontos e se garantindo nas quartas de final com uma campanha sólida. A equipe alvinegra venceu Santa Fe por 1 a 0 na última rodada e enfrentou o Boca Juniors no duelo de quartas, garantindo a vaga na semifinal com uma goleada de 4 a 0.

A Ferroviária também terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B, acumulando pontos importantes e mantendo a invencibilidade até a fase de mata-mata. Na última rodada, empatou sem gols com o Boca Juniors e avançou para as quartas, em que superou o Independiente Dragonas por 3 a 0, garantindo seu lugar na semifinal contra o Timão.

Caminho até a final

A competição segue em formato de jogo único em todas as fases. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis. As semifinais serão disputadas nos dias 15 de outubro. A grande final está marcada para o dia 18, no sábado, no Estádio Florencio Sola.