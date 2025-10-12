Com Cafu e Mauro Silva, ex-atletas participam de jogo solidário e fazem a festa de crianças no Pacaembu

A Mercado Livre Arena Pacaembu recebeu, na tarde deste domingo de Dia das Crianças, um evento especial voltado ao público infantil. Influenciadores e lendas do futebol realizaram uma partida beneficente em parceria com a Unicef, reunindo craques como Cafu, Mauro Silva, Formiga, Juninho Paulista e Zé Roberto.

O primeiro jogo, entre influenciadores digitais, colocou frente a frente o time Podpah contra Desimpedidos. Logo em seguida, foi a vez dos boleiros entrarem em campo.

Show de Cafu

Os ex-atletas foram dividos em: All Stars e Estrelas do Bem. As Estrelas do Bem venceram por 6 a 4, com direito a dois gols de Cafu, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994 e 2002. Ele, aliás, foi um dos mais assediados pelas crianças que estavam no estádio.

Cafu deixou o Pacaembu rodeado por crianças

Além disso, Paulo Sérgio, comentarista da TV Gazeta, também balançou as redes duas vezes.

Festa das crianças

As crianças aproveitaram a presença dos ex-jogadores para fazer uma festa no Pacaembu. Centenas de jovens assistiram à partida das arquibancadas, e algumas delas conseguiram inclusive acessar o campo para conhecer os ídolos.

Além dos jogos de futebol, o dia teve outras atividades voltadas para as crianças no Pacaembu. Houve também uma feira de oportunidades para jovens e adolescentes, painéis sobre impacto social, além de apresentações musicais e culturais.

"Hoje é o Dia das Crianças, também estamos comemorando os 75 anos da Unicef. A possibilidade de ter um jogo com as lendas do futebol brasileiro e influenciadores da internet é uma combinação boa para todos. A mensagem nossa é que temos que investir nas crianças e no capital humano que elas têm, isso traz prosperidade para o país. Este evento para nós é muito importante, conseguiremos arrecadar dinheiro para continuar trabalhando. Há 75 anos trabalhamos com edução, proteção contra violência, higiene, saúde... Estamos muito contentes de estar aqui em São Paulo para esse evento", disse Joaquin Gonzalez-Alemán, representante da Unicef no Brasil.

Parceria com a FPF

O jogo beneficente da Unicef teve apoio da Federação Paulista de Futebol, como contou Joaquin. Ele valorizou a parceria com a entidade.

"A Federação Paulista de Futebol, com o Mauro Silva na liderança, também trabalhou conosco. É uma pessoa de qualidade humana muito grande. Queremos transmitir essa mensagem de que o futebol é uma forma de desenvolvimento para jovens. Eles terão socialização, melhor performance na escola. O esporte, e principalmente o futebol, é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Estamos muito gratos", afirmou.

Mauro Silva, vice-presidente da FPF, que participou da partida em campo, também falou sobre a iniciativa à Gazeta Esportiva. "Importante a gente unir o futebol com o trabalho incrível que a Unicef faz no Brasil. Que a gente possa inspirar outras organizações a colaborar e apoiar o futuro das crianças e adolescentes do Brasil".

Toda a renda arrecadada com o evento será doada para Unicef, com objetivo de impactar a vida de mais de 300 mil meninos e meninas.