Coco Gauff derrota Pegula na final e encerra reinado de Sabalenka no WTA de Wuhan
Desde que a francesa Caroline Garcia conquistou o WTA 1000 de Wuhan, em 2017, nenhuma outra tenista, além de Aryna Sabalenka, apoderou-se do troféu no torneio chinês. Coube à americana Coco Gauff colocar um ponto final neste reinado absoluto da número 1 do mundo, neste domingo, ao derrotar a compatriota Jessica Pegula para faturar o caneco.
Pegula, que havia eliminado Sabalenka no sábado, encerrando uma sequência de 20 vitórias e três títulos da belarussa em Wuhan - epicentro da Covid-19, a cidade não recebeu o torneio entre 2020 e 2023 -, não conseguiu repetir o ótimo desempenho da semifinal e foi derrotada por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/5, em 1h42 de partida.
Após vencer o primeiro set, Gauff chegou a ficar atrás da conterrânea por 3/5 na segunda parcial, mas se recuperou e, com quatro games seguidos, fechou a partida em 7/5, evitando o set final. Com o triunfo, a tenista de 21 anos se aproxima da polonesa Iga Swiatek na briga pelo posto de número 2 do mundo - apenas 895 pontos vão separar as duas na atualização do ranking da WTA desta segunda-feira. Pegula, por sua vez, ganhará uma posição e será a 5ª colocada.
Além de ameaçar o domínio de Sabalenka e Swiatek no circuito, Gauff chegou a 11 títulos na carreira, o terceiro na categoria 1000, e manteve os 100% de aproveitamento em finais disputadas em quadras duras, com nove vitórias, sendo a primeira tenista a alcançar essa sequência desde Serena Williams, que acumulou 12 entre o US Open de 2013 e o WTA de Cincinnati de 2015.