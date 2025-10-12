Topo

Charles do Bronx explica estratégia no UFC Rio e desafia Max Holloway

12/10/2025 10h38

O brasileiro Charles do Bronx brilhou novamente no octógono ao finalizar Mateusz Gamrot no segundo round durante o UFC Rio, realizado neste sábado (11). Após o triunfo, o lutador comentou sobre sua estratégia e a calma necessária para conquistar mais uma vitória por finalização.

"A gente sabia que seria um round difícil (o primeiro), porque o adversário vinha forte. Eu fui olhudo na queda e tentei pegar logo, mas me recompus. Tive calma, sem desespero, para poder pegar. Quando peguei as costas, estava em casa. Treinei muito isso", disse o brasileiro.

Charles do Bronx: novo desafio no UFC

Animado com o resultado, Charles do Bronx aproveitou a entrevista para desafiar Max Holloway, seu algoz em 2015, para uma revanche valendo o cinturão simbólico do BMF.

"Ei, Hunter, Charles do Bronx vs. Max Holloway pelo BMF... vamos fazer acontecer essa?", provocou o ex-campeão.

Com o resultado, Oliveira chega a 36 vitórias e 11 derrotas na carreira, mantendo o recorde de maior finalizador da história do UFC, com 17 finalizações no total.

