Charles Do Bronx embolsa R$ 276 mil por bônus de performance no UFC Rio

12/10/2025 00h29

Como já era esperado, Charles Oliveira foi um dos ganhadores do bônus de performance do UFC Rio, realizado neste sábado (11), na 'Farmasi Arena', na Barra da Tijuca (RJ). Grande protagonista da edição carioca desta temporada, 'Do Bronx' embolsou 50 mil dólares extras (cerca de R$ 276 mil) pelo prêmio de 'Performance da Noite' após vencer Mateusz Gamrot na luta principal do show.

Empurrado pela torcida brasileira que lotou o ginásio, Charles Do Bronx finalizou Gamrot no segundo round, com um mata-leão. A vitória, além do bônus de performance, serviu para que o ex-campeão peso-leve (70 kg) se recuperasse, após sofrer uma derrota por nocaute para Ilia Topuria, em disputa pelo cinturão da categoria, em junho deste ano.

Demais ganhadores de bônus

Além de Charles Do Bronx, outros três bônus de 'Performance da Noite' foram distribuídos neste sábado. Curiosamente, todos os prêmios direcionados à atuações de atletas no card preliminar do UFC Rio.

Com uma estreia de gala no maior evento de MMA do mundo, na qual atropelou a russa Irina Alekseeva, a carioca Bia Mesquita - lenda do jiu-jitsu - foi uma das que adicionaram a quantia extra à sua conta bancária. Outra lutadora natural do Rio de Janeiro que brilhou neste sábado e recebeu o bônus de 'Performance da Noite' foi Julia Polastri, que venceu a experiente Karolina Kowalkiewicz por nocaute técnico.

Por fim, Vitor Petrino também adicionou 50 mil dólares a mais na sua carteira. O atleta da equipe 'CM System' aplicou um nocaute brutal sobre o americano Thomas Petersen e conquistou sua segunda vitória seguida desde que subiu para a divisão dos pesos-pesados do UFC.

 

