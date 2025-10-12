Cafu crê em volta de Neymar à Seleção e dá conselho para Ancelotti visando a Copa

Bicampeão mundial pela Seleção Brasileira, Cafu participou de um jogo solidário na Mercado Livre Arena Pacaembu neste domingo e falou sobre a possibilide de Neymar voltar a vestir a Amarelinha. O atacante do Santos se recupera de uma lesão na coxa direita e ainda não foi convocado por Carlo Ancelotti.

Cafu acredita que o jogador voltará a defender a Seleção no futuro e pode contribuir na Copa do Mundo de 2026. No entanto, ele alerta para o curto período que o astro tem pela frente, uma vez que o Mundial será disputado daqui a menos de um ano, no México, Estados Unidos e Canadá.

"O Neymar está contundido. A qualidade dele é indiscutível, mas a pergunta [se Neymar voltará à Seleção] deve ser feita ao próprio Neymar. Se ele estiver bem, motivado, é claro que ele vai ser convocado. Mas, temos pouco tempo. Nesse período ele precisa entrar no ritmo dele. Neymar em uma Copa do Mundo é sempre Neymar", opinou o ex-atleta, campeão do mundo em 1994 e 2002.

Festejado pela torcida do Santos em seu retorno à Vila Belmiro, Neymar ainda não conseguiu corrersponder às expectativas no futebol brasileiro. Lesionado pela terceira vez em oito meses no Peixe, o camisa 10 está afastado dos gramados há quase um mês e soma números tímidos: seis gols e três assistências em 21 partidas.

Cafu deixou o gramado do Pacaembu rodeado por crianças

Conselho para Ancelotti

Cafu também deu um conselho para Carlo Ancelotti já pensando no próximo Mundial. Ele pediu que o italiano não mude suas características e coloque em campo os melhores jogadores.

"Que seja o Ancelotti, que ele não mude suas características. Um conselho é que a Copa do Mundo tem sete jogos. Você tem que ter os melhores nesses sete jogos. Todo mundo tem que estar bem, nem todo jogo vamos depender de um único jogador", disse o ex-lateral.

Seleção em alta

Já classificada à próxima Copa, a Seleção Brasileira vive um bom momento sob comando de Ancelotti. A Canarinho vem de uma goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul em amistoso realizado na última sexta-feira, em Seul.

Até aqui, em cinco jogos com o ex-treinador do Real Madrid à beira do campo, são três vitórias, um empate e uma derrota.

