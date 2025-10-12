Topo

Bruxa solta? Titular do Racing sai chorando e vira dúvida contra o Flamengo

Gabriel Rojas, do Racing, cai em campo após sentir lesão em jogo contra o Banfield, pelo Argentino - Reprodução/ESPN
do UOL

Colaboração para o UOL

12/10/2025 19h25

A bruxa está solta no Racing Club. Adversário do Flamengo, o time argentino ganhou mais uma preocupação para os jogos das semifinais da Copa Libertadores.

O que aconteceu

Titular do Racing, o lateral-esquerdo Gabriel Rojas deixou o campo chorando na vitória de 3 a 1 sobre o Banfield, ontem, pelo Campeonato Argentino. Ele foi substituído logo aos 30min de jogo e passará por exames no começo desta semana.

Rojas se machucou dois minutos após dar a assistência para o primeiro gol. Ele foi ao chão, segurou a parte posterior da perna direita e acabou consolado pela equipe médica. No banco de reservas, mostrou-se visivelmente abalado, segurando o choro, provavelmente pensando em uma possível ausência no jogo da Libertadores.

A lesão de Rojas acontece cinco dias após Franco Pardo sofrer uma ruptura muscular na coxa e virar desfalque confirmado para os jogos contra o Flamengo. Outra baixa confirmada é o atacante Elías Torres, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficará afastado por pelo menos seis meses.

O departamento médico do Racing ainda trabalha para recuperar outros três lesionados, todos do setor de meio-campo: Santiago Sosa e Juan Nardoni e Alan Forneris. Eles têm sido preservados e ainda não têm presença garantida contra o Flamengo.

Temos que olhar para frente, não abaixar a cabeça nem chorar, pensar no grupo e torná-lo cada vez mais forte. E aos substitutos, digo que precisamos de todos. Precisamos de todo o grupo, porque nunca se sabe e é preciso estar sempre preparado Gustavo Costas, técnico do Racing, em coletiva

O primeiro jogo entre Flamengo e Racing está marcado para o dia 22, quarta-feira, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). Já o duelo de volta, na Argentina, será no dia 29, no mesmo horário. Quem levar a melhor, terá pela frente Palmeiras ou LDU na grande decisão.

