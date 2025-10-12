Bruno Rodrigues quebra jejum de quase dois anos e espera dar boa dor de cabeça para Abel no Palmeiras

Após quase dois anos sem marcar, Bruno Rodrigues voltou a balançar as redes na goleada do Palmeiras por 4 a 1 sobre o Juventude, em jogo atrasado do Brasileirão. O atacante superou duas graves lesões nos joelhos que o afastaram dos gramados por 598 dias e agora espera dar boa dor de cabeça a Abel, mesmo com a forte concorrência de Flaco López e Vitor Roque.

"O gol é muito importante para todos os atletas, que dá mais tranquilidade no jogo, dá mais confiança. Então, eu deixo com Abel o papel de quebrar a cabeça dele", disse Bruno Rodrigues após o jogo.

Bruno Rodrigues quebra jejum de quase dois anos

O atacante havia marcado seu último gol no dia 22 de novembro de 2023, quando ainda atuava pelo Cruzeiro. Naquela oportunidade, ele marcou no empate por 2 a 2 contra o Vasco, de pênalti. O último tento com bola rolando foi um jogo antes, no dia 18 do mesmo mês, na vitória da Raposa sobre o Fortaleza.

Quase 600 dias fora

Destaque no time mineiro, Bruno Rodrigues foi contratado pelo Palmeiras na temporada de 2024. Naquele ano, ele disputou apenas dois jogos no Campeonato Paulista: contra o Novorizontino e Inter de Limeira. Neste último, acabou sofrendo uma lesão no joelho direito e passou por uma artroscopia que o deixou fora de combate por cerca de quatro meses.

Quando estava perto de voltar, lesionou-se de forma mais grave em um jogo-treino, em maio: rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo. Ele passou por cirurgia naquele mesmo mês e só voltou a atuar em setembro deste ano, depois de 598 dias. Ele ganhou minutos contra Internacional e Vasco, saindo do banco, antes de ser titular contra o Juventude. Agora, ele soma três jogos e um gol em 2025.

Lesões pegaram Bruno Rodrigues de surpresa

Após o duelo, Bruno Rodrigues recordou o período difícil e contou como lidou com as graves lesões, as primeiras na carreira do atleta de 28 anos.

"Eu nunca tinha machucado na minha vida, não tive lesão de nada. Então, minha primeira lesão foi muito triste para mim. Eu nunca tinha machucado joelho, nada. Nada mesmo, porque eu sou um atleta que me cuido muito. Mas, infelizmente, faz parte do futebol, a gente está aí para isso, não dá para controlar. Foi muito difícil essa segunda lesão. Uma semana antes, teve um jogo-treino e com certeza ele ia me usar, mas no jogo-treino, vou e me machuco, então é isso: eu tive que buscar força da minha família, da minha esposa. Então, sem eles, acho que eu não teria conseguido", desabafou.

"Ele é tudo o que acredito no futebol e na vida", diz Abel sobre Bruno Rodrigues

Abel Ferreira deu um voto de confiança ao escalar Bruno Rodrigues como titular. Após a partida, o treinador destacou a resiliência do atacante e celebrou seu retorno: "mérito todo dele".

"Ele é tudo o que acredito no futebol e na vida. Quando nos xingam, tratam mal, as coisas não saem como queremos, quando dizem que estamos em final de ciclo, não prestamos. Quando lesionamos duas vezes o joelho. Quando estamos próximos do Mundial e ouvimos que não pode ir porque tem que passar por mais uma intervenção. É tudo o que acredito: trabalho, persistência, resiliência. Esse é o maior talento que alguém pode ter. Resiliência para ter pés no chão e ser fiel aos valores", declarou.

"Tudo o que ele passou é tudo o que eu acredito. Não cheguei aqui por ser filhos de pais ricos. Subi a pulso na minha carreira como jogador e treinador, cheguei aqui com muito trabalho e sacrifício. Ouvi coisas que não gostei, mas nunca duvidei do que sou capaz. Nem ele. Eu disse aqui que ele só iria jogar em janeiro de 2026. Estava falando com ele para não criar ansiedade e expectativas. Aqui as pessoas criam muitas expectativas. As coisas foram muito bem feitas, mas, mais do que tudo, o mérito é todo dele", seguiu o treinador.

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x Red Bull Bragantino (28ª rodada do Brasileirão)



Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19 horas (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)