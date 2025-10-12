Topo

Bruno Fuchs expõe desejo de seguir no Palmeiras e comenta versatilidade em campo

12/10/2025 14h47

O zagueiro Bruno Fuchs foi um dos principais destaques do Palmeiras na goleada sobre o Juventude por 4 a 1, no último sábado, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor marcou o terceiro gol alviverde, seu primeiro com a camisa do Verdão.

A permancência de Fuchs no Palmeiras, contudo, é incerta. Emprestado pelo Atlético-MG, o jogador tem vínculo com o clube da Barra Funda até o final da temporada. Apesar de não saber seu futuro, ele demonstrou o desejo de permanecer no time palestrino.

"Realmente não sei. Obviamente tenho o desejo de ficar no Palmeiras. Da outra vez já tinha falado isso. Estou muito feliz aqui. É um clube gigante, fui bem acolhido tanto pela comissão quanto pelos jogadores. É um grupo novo que está se formando, mudou bastante. Mas estou muito feliz e deixo isso para o Anderson, Abel e meus empresários. Não sei qual a minha situação", disse o zagueiro na zona mista após o jogo.

Abel quer permanência de Fuchs

Se depender de Abel Ferreira, Bruno Fuchs seguirá sendo jogador do Palmeiras. Na coletiva após o jogo, o treinador disse gostar do jogador e confirmou que o clube o manterá no elenco.

"É um jogador que gostamos e vamos continuar com ele", revelou Abel.

Multiposições

Bruno Fuchs pode ser um jogador versátil. Escalado como zagueiro central em linha de três, o defensor teve aparições no meio de campo com a bola e foi responsável pelas saídas de jogo. O jogador afirmou estar preparado para jogar em qualquer posição.

"Posso jogar (de 1º volante). Depois do jogo contra o São Paulo, ele já sabia dos desfalques que teríamos. Ele falou na roda: 'Bruno, se prepara porque no final de semana é você de 5'. Estou preparado. Se tiver que jogar de zagueiro, lateral, volante ou meia, onde tiver que jogar, tentarei ajudar o máximo possível. Às vezes a gente pode corresponder um pouco melhor em uma posição do que em outra. Mas sempre pela camisa, sempre o que o professor pedir, tentaremos fazer", comentou.

Próximo jogo do Palmeiras

  • Palmeiras x Red Bull Bragantino (28ª rodada do Brasileirão)

    Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19 horas (de Brasília)

    Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

