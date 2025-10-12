Topo

Brasileira do Benfica tem traumatismo craniano em jogo do Português

A atacante Nycole, do Benfica, deixou o campo de maca após choque de cabeça na partida contra o Valadares - Reprodução/X
A atacante Nycole, do Benfica, deixou o campo de maca após choque de cabeça na partida contra o Valadares Imagem: Reprodução/X
12/10/2025 14h02

A atacante Nycole Raysla, do Benfica, e com passagem pela seleção brasileira, sofreu um traumatismo cranioencefálico após bater a cabeça em disputa de bola na partida contra o Valadares, hoje, pelo Campeonato Português.

O que aconteceu

O clube lisboeta informou que a atleta está estável e em observação em um hospital próximo. Nycole chegou a ficar desacordada no gramado, mas deixou o estádio consciente.

O lance aconteceu aos 12 minutos do primeiro tempo. Nycole disputou a bola com a goleira norte-americana Seppi e ambas bateram a cabeça. Enquanto a atacante desmaiou, a arqueira teve um ferimento na testa e ficou com a camisa ensanguentada.

Cinco minutos antes, Nycole havia aberto o marcador para o Benfica. A equipe da capital portuguesa venceu a partida por 4 a 1.

