Brasil conquista quatro medalhas no primeiro dia do Grand Prix de Lima de judô

O judô brasileiro começou com o pé direito sua participação no Grand Prix de Lima, no Peru. Neste sábado, a seleção feminina brilhou no tatame e garantiu quatro medalhas logo no primeiro dia de competições: um ouro, uma prata e dois bronzes.

O destaque ficou por conta da categoria até 52 kg, completamente dominada pelo Brasil. Em uma final verde e amarela, Jéssica Pereira superou Gabriela Conceição e ficou com o ouro após aplicar um yuko decisivo ainda no primeiro minuto de luta. Com o resultado, a carioca, 20ª colocada no ranking mundial, deve subir posições e ultrapassar compatriotas melhor ranqueadas. Gabriela, que vive sua primeira temporada completa no circuito, conquistou a prata.

Na categoria até 57 kg, o Brasil também fez bonito. Shirlen Nascimento, bronze no último Mundial, e Jéssica Lima mostraram força e técnica para garantirem mais dois pódios. Ambas foram derrotadas pela francesa Amandine Buchard, medalhista olímpica e estreante na categoria, mas reagiram com vitórias sólidas nas disputas pelo bronze. Shirlen superou a israelense Timna Nelson Levy, enquanto Lima venceu a britânica Acelya Toprak.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBJ (@judocbj)

A campanha brasileira poderia ter sido ainda mais expressiva. Alexia Nascimento (48 kg), Michel Augusto (60 kg) e Ronald Lima (66 kg) chegaram às disputas pelo bronze, mas acabaram na quinta colocação. Ainda assim, o desempenho coletivo reforça o bom momento da seleção, que vem de grandes resultados no Mundial e em etapas anteriores do circuito internacional.

O Grand Prix de Lima segue neste domingo, com o Brasil voltando aos tatames em busca de mais medalhas nas categorias até 63 kg e 70 kg no feminino, e 73 kg e 81 kg no masculino.