Biquíni e churrasco: Brasileiros da Liga Saudita vivem em 'oásis' de luxo

A contratação de estrelas do futebol mundial pela Liga Saudita trouxe à tona não apenas cifras astronômicas, mas também um modelo de vida particular para esses atletas em "oásis" de luxo.

Condomínios com regras próprias

Para os jogadores brasileiros — e praticamente todos os estrangeiros — a solução para conciliar o estilo de vida ocidental com a cultura local está nos chamados compounds residenciais, que funcionam como condomínios com regras próprias. Eles existem em praticamente todas as grandes cidades da Arábia Saudita.

Esses complexos habitacionais de alto padrão, como o Al Bustan Village e o Palms Estate Compound (conhecido como "La Palma"), são os preferidos dos boleiros, que não precisam abrir mão do estilo de vida.

Vale ressaltar que os compounds destinados a expatriados não aceitam árabes como moradores, segundo apurou o UOL.

Dentro dos condomínios, a flexibilidade cultural é a regra. As mulheres podem usar a roupa que quiserem e ir à piscina de biquíni, algo que é proibido em praias e locais públicos.

Além disso, a vida nesses espaços é pensada para ser autossuficiente. É comum encontrar piscinas, academias, cafés, restaurantes, salões de beleza e todo tipo de lazer. O Al Bustan, por exemplo, tem infraestrutura que inclui até uma lanchonete do Burger King.

Em alguns deles, existem escolas até o nível fundamental, fazendo com que os filhos dos atletas não precisem sair do complexo sequer para estudar.

Apesar da flexibilização das restrições, as leis mais rígidas do país permanecem ativas. O consumo de bebidas alcoólicas é estritamente proibido em todos esses complexos residenciais, assim como no resto do país.

Espírito de comunidade

O conceito do compound também se revela ideal para a coesão da equipe. Morar em um local fechado e rico em amenidades permite que os atletas criem um espírito de comunidade, com encontros familiares, festas e churrascos.

Darwin Nunez e Malcom comemoram gol pelo Al Hilal Imagem: Abdullah Ahmed/Getty Images

Essa rotina de convívio faz parte do cotidiano de Malcom, ex-Corinthians e hoje no Al-Hilal, um dos principais clubes sauditas.

A reportagem apurou que o compound permitiu ao brasileiro estreitar laços com seu vizinho, o atacante uruguaio Darwin Núñez, desde transferência para o mesmo time, em agosto. A proximidade logo se transformou em amizade, com corriqueiros encontros para assar carne na parrilla.

O preço do luxo

A única desvantagem desse estilo de vida, com base em documentos obtidos pelo UOL, é o custo elevado das moradias. Os valores de aluguel refletem o luxo e a conveniência de ter um "ocidente" a portões fechados.

Os times sauditas liberam verba de aluguel para atletas e comissão técnica, mas, na maioria das vezes, esses valores não cobrem todas as despesas.

Os contratos, que costumam ser fechados anualmente, variam entre 300.000 e 650.000 riais sauditas (R$ 441 mil a R$ 957 mil, na cotação atual) — a depender do tamanho dos apartamentos ou casas escolhidos.

No Al Bustan Village, os apartamentos vão desde unidades de um quarto, com cerca de 89 a 91 m², até apartamentos de dois quartos com aproximadamente 110 a 112 m². As casas e vilas são consideravelmente maiores, começando com dois quartos em torno de 140 a 150 m², enquanto as vilas executivas têm de 3 a 5 quartos — entre 182 m² e 491 m².

Já no La Palma, o foco é em unidades de médio a grande porte: os apartamentos mobiliados (provavelmente em menor número, já que o complexo é de 113 vilas) são encontrados nas áreas de 170 m² (dois quartos) e 220 m² (três quartos).

Contudo, nem mesmo o preço pago pelas estrelas de futebol consegue eliminar um dos principais problemas locais: o trânsito. Os jogadores do Al-Nassr que vivem nos dois mais badalados condomínios levam pelo menos uma hora todos os dias para chegar ao CT, que fica afastado da capital saudita.