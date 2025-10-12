Topo

Barcelona não deve renovar contrato de Robert Lewandowski, diz jornal espanhol

12/10/2025 17h50

O Barcelona não deve renovar o contrato do atacante polonês Robert Lewandowski. De acordo com o jornal espanhol Sport, o clube não conta com o artilheiro de 37 anos para a próxima temporada pela queda de rendimento em relação ao restante do elenco.

Neste início de temporada 2025/2026, Lewandowski tem quatro gols marcados em nove jogos. O jornal ainda informou que a diretoria do time catalão já trata como prioridade a contratação de um atacante de perfil mais jovem para substituir o artilheiro polonês, assim como um novo lateral-direito. O nome de Etta Eyong, do Levante, agrada o Barcelona.

No Barcelona desde 2022, Lewandowski já foi procurado por clubes do mundo árabe. No entanto, não é desejo do camisa nove aceitar propostas desse mercado.

Ainda segundo o jornal Sport, o jogador, que está em reta final de carreira, deve buscar uma equipe próxima de Barcelona para seguir atuando, uma vez que ele e a família demonstram desejo de seguir morando na Catalunha.

