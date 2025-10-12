Topo

Atlético-MG intensifica preparação para clássico com o Cruzeiro no Brasileirão

12/10/2025 16h54

Neste domingo, na Cidade do Galo, o Atlético-MG intensificou a preparação para o clássico diante do Cruzeiro, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O treino

Antes dos trabalhos com bola, o elenco atleticano iniciou o treinamento com aquecimento, seguido de exercícios físicos, focado no arranque e na velocidade dos jogadores.

A segunda parte do treino foi marcada por trabalhos técnicos e táticos, comandados por Jorge Sampaoli. O treinador aproveitou para simular situações de jogo e ajustar os detalhes para enfrentar o rival Cruzeiro.

Desfalques

Para o clássico mineiro, o setor defensivo do Galo conta com diversos desfalques. Lyanco passou por cirurgia e não atua mais na temporada, Iván Román foi cortado da seleção chilena nesta data Fifa após possível fratura na mão e Vitor Hugo está suspenso por excesso de cartões amarelos.

Além deles, Júnior Alonso e Alan Franco foram convocados por suas respectivas seleções e são possíveis desfalques para Jorge Sampaoli. Igor Gomes é desfalque confirmado após receber o terceiro cartão amarelo contra o Sport, na última rodada.

Situação no Brasileiro

No Brasileirão, o Atlético-MG aparece na 14ª posição, com 32 pontos conquistados. Na última rodada, superou o Sport por 3 a 1, em casa, e voltou a vencer depois de duas partidas.

