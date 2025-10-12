Topo

Astro do Santos, Neymar é o terceiro que mais perde a bola em média no Brasileirão

12/10/2025 07h00

Mesmo sendo referência do Santos, Neymar aparece como o terceiro jogador que mais perde a posse de bola em média no Campeonato Brasileiro de 2025.

Segundo os dados do site especializado , o camisa 10 do Peixe sofre com a perda de posse em 17 ocasiões por jogo, ficando atrás apenas de Reinaldo, do Mirassol (19,2), e Alexandro Bernabei, do Internacional (18,7). Fecham o top 5 Paulo Henrique, do Vasco (16,2), e Lucas Ramón, do Mirassol (16).

A expectativa agora se volta para o retorno de Neymar, que está afastado há quase um mês. O departamento médico do Santos ainda não definiu uma data exata para a volta do atacante, mas há esperança de que ele esteja à disposição de Vojvoda para o duelo contra o Fortaleza, marcado para 3 de novembro, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Desde o seu retorno ao Campeonato Brasileiro, Neymar soma 21 partidas, com seis gols e três assistências, mas ainda busca recuperar ritmo e regularidade nos confrontos decisivos.

Situação do Santos

Atualmente, o Santos ocupa a 16ª posição na tabela, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Desde a chegada de Juan Pablo Vojvoda, o time soma uma vitória, quatro empates e uma derrota ? justamente no último jogo, quando foi superado pelo Ceará por 3 a 0, na Arena Castelão.

Próximo jogo

O próximo compromisso do Santos será um clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 28ª rodada.

