Assistir Holanda x Finlândia ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Memphis em ação durante Holanda x Malta; holandês marcou no fim do jogo Imagem: Alberto PIZZOLI / AFP
Colaboração para o UOL, em São Paulo

12/10/2025 11h30

Holanda e Finlândia entram em campo hoje (12), às 13h (de Brasília), na Johan Cruyff Arena, em Amsterdam, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O duelo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A Holanda lidera o Grupo G, com 13 pontos somados, e vem de duas vitórias seguidas. Na rodada passada, a seleção de Memphis Depay goleou Malta por 4 a 0.

Já a Finlândia segue firme na briga pela vaga, tendo apenas três pontos a menos que a rival de hoje. Os finlandeses venceram a Lituânia por 2 a 1 na rodada anterior.

Holanda x Finlândia -- Eliminatórias da Copa

  • Data e hora: 12 de outubro, às 13h (de Brasília)
  • Local: Johan Cruyff Arena, em Amsterdam
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

