Assistir Cuiabá x Coritiba ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Josué, meio-campista do Coritiba, durante o jogo contra o América-MG - JP Pacheco/Coritiba
Josué, meio-campista do Coritiba, durante o jogo contra o América-MG Imagem: JP Pacheco/Coritiba
Colaboração para o UOL, em São Paulo

12/10/2025 19h00

Cuiabá e Coritiba entram em campo hoje (12), às 20h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O duelo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Cuiabá precisa da vitória para se aproximar do G4, mas para isso tem que reverter a sequência de dois jogos seguidos sem vitória. O Dourado perdeu para o Novorizontino por 1 a 0 na rodada passada.

Já o Coritiba vem de três vitórias consecutivas e criou gordura na liderança da Série B. No último compromisso, o Coxa venceu o Atlético-GO por 2 a 1.

Cuiabá x Coritiba -- Série B do Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 12 de outubro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Pantanal, em Cuiabá
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

