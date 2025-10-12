Assistir Cuiabá x Coritiba ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Cuiabá e Coritiba entram em campo hoje (12), às 20h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O duelo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Cuiabá precisa da vitória para se aproximar do G4, mas para isso tem que reverter a sequência de dois jogos seguidos sem vitória. O Dourado perdeu para o Novorizontino por 1 a 0 na rodada passada.

Já o Coritiba vem de três vitórias consecutivas e criou gordura na liderança da Série B. No último compromisso, o Coxa venceu o Atlético-GO por 2 a 1.

Cuiabá x Coritiba -- Série B do Campeonato Brasileiro