Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto pode tornar Santos maior vítima da carreira

O atacante Yuri Alberto, artilheiro do Corinthians em 2025, tenta manter o bom momento após marcar nos últimos dois jogos da equipe. E o próximo adversário do Timão é uma das vítimas prediletas do jogador.

Na próxima quarta-feira, o Alvinegro visita o Santos, um dos clubes que mais sofreu gols de Yuri Alberto. Agora, o atacante tem a chance de tornar o Peixe, curiosamente o clube que o revelou, sua maior vítima da carreira.

Ao todo, Yuri soma sete gols, sendo seis deles pelo Corinthians, contra o time praiano em 11 jogos. O Santos divide o topo da lista do camisa nove corintiano com o Atlético-GO, que também sofreu sete tentos do goleador. A outra bola na rede aconteceu pelo Internacional.

Números impressionam

O atleta alvinegro balançou as redes em todos os clássicos contra o Peixe em 2025. No primeiro embate, pelo Campeonato Paulista, o jogador marcou os dois gols da vitória por 2 a 1. Depois, na semifinal do Estadual, voltou a castigar o rival com um tento. Por fim, anotou o gol do triunfo por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro.

Dos 15 gols marcados por Yuri no ano, quatro foram contra o Santos. Assim, 26,6% dos tentos do atacante tiveram o adversário praiano como destino.

Situação na tabela

O Corinthians conta com o brilho de Yuri Alberto para conquistar a segunda vitória seguida no Brasileirão e subir na tabela. A equipe de Dorival Júnior figura na 12ª posição, com 33 pontos conquistados.

Próximo jogo do Corinthians