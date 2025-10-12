Após polêmica com Moicano, Do Bronx dispara sobre duelo: "Seria um problema para ele"

Após finalizar Mateusz Gamrot no segundo round da luta principal do UFC Rio, no último sábado (11), Charles 'do Bronx' comentou os bastidores que envolveram sua permanência no card. Com a saída de Rafael Fiziev por lesão, diversos atletas se ofereceram como substitutos - entre eles, Renato 'Moicano', que chegou a se candidatar publicamente, mas teria recusado o confronto quando a proposta foi formalizada.

Durante a coletiva de imprensa pós-evento, com a presença da equipe de reportagem da Ag Fight, o ex-campeão dos leves (70 kg) reconheceu que cada lutador tem sua própria maneira de se promover, mas destacou que esse tipo de exposição não condiz com seu perfil. Segundo ele, chegou a ser incentivado a gravar um vídeo pedindo pela luta, mas preferiu se manter fiel ao seu estilo mais reservado.

"Falei com o Parrumpa ontem na pesagem. Cada um vende a luta de uma forma. Eu, Charles do Bronx, não sei pegar meu telefone e fazer vídeo ou pedir pra alguém me filmar pra falar algo. Quando a luta caiu, todo mundo começou a pedir. Eu estava com o Gia e ele falou: 'Faz um vídeo, vamos mostrar que você quer a luta'. Ele estava p*** com tudo que estava acontecendo. Só que eu não sei fazer isso, não sei vender luta dessa forma", explicou.

Surfando no hype

Apesar de manter o tom respeitoso, Charles não deixou de alfinetar Moicano pelas provocações recentes nas redes sociais. O brasileiro afirmou que entende o jogo promocional, mas reforçou que prefere se manifestar com atitudes dentro do octógono.

"Quer fazer o Charles vender a luta? Fecha o cage e eu vou sair na porrada. Ou eu venço, ou eu perco andando pra frente. Essa é a real que eu sei fazer. O Moicano está vendendo de outra forma. Não fiquei bravo, nem triste. Ele pediu a luta, está certo. Mas hoje foi lá de novo, fazer outra graça, brincando. Ele está vivendo no hype, está certo. Mas, de verdade, ele sabe que, se ele viesse, seria um problema pra ele", concluiu.

Com mais uma vitória dominante no currículo, o paulista agora aguarda a definição de seu próximo compromisso. Ainda dentro do cage, após o triunfo sobre Gamrot, desafiou Max Holloway pelo cinturão "BMF" (lutador mais durão) - e o havaiano prontamente respondeu, deixando o confronto ainda mais próximo de se tornar realidade.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok