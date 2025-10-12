Topo

Esporte

Aos 15 anos, Naná Silva conquista 1º título como profissional

Naná Silva, tenista brasileira de 15 anos - Reprodução/X
Naná Silva, tenista brasileira de 15 anos Imagem: Reprodução/X
do UOL

Colaboração para o UOL

12/10/2025 14h57

Com vitória na final sobre a chilena Antonia Vergara (533 do mundo) por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/3), Nahuany Silva, a Naná, conquistou o título no ITF W15 de São João da Boa Vista, em São Paulo.

O que aconteceu

Foi o primeiro título de simples como profissional da tenista de 15 anos. Na semana passada, ela conquistou o título de duplas no ITF W35 de São Paulo.

Relacionadas

Vacherot bate primo em Xangai e se torna campeão com pior ranking em Masters 1000

WTA de Wuhan: Coco Gauff vence Pegula na final e finda reinado de Sabalenka

Tênis: Primos disparam no ranking após Xangai, e Fonseca perde posições

Com o feito, Naná, atual número 795 do mundo, soma pontos para subir mais de 100 posições no ranking da WTA, alcançando o melhor posto da carreira.

Há cerca de um mês, Naná se tornou a primeira jogadora nascida depois de 2010 a vencer em um torneio WTA. O feito aconteceu no SP Open, quando ela superou a compatriota Carolina Alves.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Naná Silva conquista primeiro título como tenista profissional no simples aos 15 anos

Aos 15 anos, Naná Silva conquista 1º título como profissional

Com Memphis Depay decisivo, Holanda goleia a Finlândia e encaminha vaga para a Copa

Memphis marca e dá 2 assistências em goleada de 4 a 0 da Holanda sobre a Finlândia

Memphis ganha bandeirão, bate novo recorde e põe Holanda perto da Copa

Bruno Fuchs expõe desejo de seguir no Palmeiras e comenta versatilidade em campo

Suárez marca em goleada e se torna o 4º jogador em atividade com 600 gols

Max Holloway aceita desafio de Charles do Bronx, mas impõe condições

Estreante, Hugo Souza comemora chance na Seleção e se diz preparado para amistoso

Brasileira do Benfica tem traumatismo craniano em jogo do Português

Orlando Luz e Demoliner conquistam o Challenger 125 de Valência