Aos 15 anos, Naná Silva conquista 1º título como profissional
Com vitória na final sobre a chilena Antonia Vergara (533 do mundo) por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/3), Nahuany Silva, a Naná, conquistou o título no ITF W15 de São João da Boa Vista, em São Paulo.
O que aconteceu
Foi o primeiro título de simples como profissional da tenista de 15 anos. Na semana passada, ela conquistou o título de duplas no ITF W35 de São Paulo.
Com o feito, Naná, atual número 795 do mundo, soma pontos para subir mais de 100 posições no ranking da WTA, alcançando o melhor posto da carreira.
Há cerca de um mês, Naná se tornou a primeira jogadora nascida depois de 2010 a vencer em um torneio WTA. O feito aconteceu no SP Open, quando ela superou a compatriota Carolina Alves.