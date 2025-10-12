O que 'lendas' da Itália pensam sobre Ancelotti na seleção brasileira

Anunciado em maio deste ano, o italiano Carlo Ancelotti se tornou o primeiro estrangeiro a ser técnico da seleção brasileira. O UOL aproveitou a passagem de algumas "lendas" italianas pelo Brasil para saber a opinião deles sobre o compatriota à frente do time canarinho.

Nomes como Roberto Baggio, Christian Panucci, Materazzi, Simone Perrotta, Sergio Brio, Bruno Giordano, Marco Amelia, Pablo Daniel Osvaldo e Nicola Amoruso participaram da "Partida do Coração", evento beneficente que celebrou a amizade entre os dois países e foi realizado no Maracanã na última sexta-feira.

O goleiro Marco Amelia, que integrou o elenco campeão da Copa do Mundo de 2006, considera que o treinador é "perfeito" para o Brasil.

Carlo no Brasil é perfeito porque é o número um. É um grande treinador e pode levar o Brasil para o [título] mundial. Pode ganhar Marco Amelia

Nicola Amoruso trabalhou com Ancelotti durante a passagem pela Juventus. "É um técnico que aprendeu muito, tem uma enorme experiência. Estou seguro de que ele pode ser um valor adicional. É um grande técnico."

Christian Panucci defendeu clubes como Genoa, Milan, Inter de Milão e Roma, além de passagens por Real Madrid (ESP), Chelsea (ING) e Monaco (FRA).

É um grandíssimo técnico. O Brasil é muito afortunado porque o Carlo é, além de uma grande pessoa, um grande treinador. Sua história fala por si só. É uma pessoa muito séria. Christian Panucci

O ítalo-argentino Pablo Daniel Osvaldo, que esteve em clubes como Roma, Inter e Juventus, colocou Ancelotti na primeira prateleira dos técnicos no mundo. "É um dos melhores treinadores do mundo. Ganhou tudo e em todo o mundo. E acho que pode ganhar com o Brasil também."

O ex-zagueiro Materazzi, um dos mais assediados pelo público brasileiro presente ao Maracanã, resumiu o treinador rapidamente. "É o melhor".

E a fase da Itália?

O futebol italiano atravessa uma crise e corre risco de ficar de fora da terceira Copa do Mundo consecutiva. A Azzurra é segunda colocada do Grupo I nas Eliminatórias Europeias, seis pontos atrás da líder Noruega e tem grande chance de precisar da repescagem por vaga em 2026.

Entre ex-jogadores, porém, há confiança no trabalho de Gennaro Gattuso, que assumiu como técnico da seleção em junho.

A seleção Italiana deve encontrar a identidade da Itália e está trabalhando para encontrar isso, que perdemos na última década. Agora, com o Gattuso, eu creio que a mentalidade dele pode ajudar nisso Marco Amelia

"É um período de mudanças, de transição. Mas a Itália é sempre grande, então, com certeza, vai melhorar com o tempo. Com o Gattuso, acredito que podemos ser felizes", completou Pablo Daniel.

Panucci também citou a mentalidade italiana como trunfo para a virada de chave. "É um momento muito difícil para o futebol italiano. Temos poucos jogadores importantes, mas somos sempre a Itália. Mentalidade, profissionalismo... Somos difíceis de derrotar."

Amoruso pediu atenção aos jogadores mais jovens. "[Momento difícil] Porque não há muita qualidade, há poucos campeões nestes últimos anos. Esperamos que se invista mais nos jovens e que, em breve, possamos retornar a ser uma seleção importante como sempre foi a Itália."

Brasileiro naturalizado italiano, o ex-atacante Eder integrou a Azzurra na geração que ficou fora do Mundial de 2018. Ele avaliou que o cenário atual é "um pecado" e citou momentos de transições nos últimos anos.