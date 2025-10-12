Alô, Dana! Charles do Bronx pede card numerado no Brasil após o UFC Rio

Após vencer no UFC Rio, no último sábado (11), Charles 'do Bronx' revelou, durante a coletiva de imprensa pós-evento, com a presença da equipe de reportagem da Ag Fight, que já solicitou ao UFC uma nova luta em solo brasileiro. No entanto, o ex-campeão peso-leve (70 kg) deixou claro que deseja algo maior: um card numerado, realizado em um ginásio de grande porte.

O paulista foi o protagonista da noite na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, onde finalizou o polonês Mateusz Gamrot no segundo round. Em mais uma atuação convincente, o lutador reafirmou seu status entre os melhores da divisão e agora mira um retorno ainda mais impactante diante da torcida nacional.

"Já pedi agora. Já falei. Só que, presta atenção, não um Fight Night. Um UFC numerado e num ginásio. Pode me colocar de luta principal, que eu tenho a maior certeza do mundo: a gente lota ele. Eu sou o maior nome brasileiro que tem dentro do Ultimate hoje, lógico, ao lado de outros grandes nomes. Imagina colocar um card Charles Oliveira e Poatan. Como vai ser isso? Então, de verdade, se você quer fazer história... eu acho que o povo brasileiro merece isso, a gente merece isso. Não num Fight Night, não num lugar pequeno, mas sim num lugar gigante", declarou.

Planos ambiciosos

Com o triunfo no Rio, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lim'a se mantém entre os principais nomes da categoria e volta a se aproximar de uma nova chance pelo cinturão. O pedido por um evento numerado em território nacional ganha força, respaldado tanto pelo desempenho no octógono quanto pela forte conexão com o público.

Além disso, o próprio Alex Poatan, mencionado por Oliveira durante a coletiva, manifestou recentemente o desejo de lutar no Brasil. A possibilidade de reunir os dois maiores representantes do país na atualidade em um mesmo card reforça o apelo da proposta e levanta a expectativa dos fãs por um evento histórico em solo brasileiro.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok