Alex Poatan incendeia público brasileiro com provocação a Ankalaev

12/10/2025 06h00

Durante a sessão de perguntas e respostas que antecedeu a pesagem cerimonial do UFC Rio, Alex 'Poatan' comentou sobre sua vitória marcante diante de Magomed Ankalaev, ocorrida no UFC 320. Na ocasião, o paulista reconquistou o cinturão dos meio-pesados (93 kg) com um nocaute técnico fulminante, em apenas 1 minuto e 20 segundos de combate.

Relembrando os momentos decisivos da revanche, o atleta detalhou a sequência que definiu o duelo. Além disso, mencionou - de forma irônica - uma "promessa" que acabou não cumprindo diante do rival.

"Antes das cotoveladas, consegui aplicar um golpe contundente, onde ele sentiu e veio agarrando as minhas pernas. Abriu uma brecha, meu cotovelo vai entrar ali. Quando eu vi o sangue, comecei a bater. O árbitro veio e separou. Mas achei que faltou um pouquinho mais porque eu tinha prometido dar uns tapas na cara dele", declarou o campeão, arrancando risadas e aplausos da plateia.

Torcida vai à loucura

A resposta inflamou o público presente na Farmasi Arena, que foi à loucura com a espontaneidade do brasileiro. O clima de euforia tomou conta do local, reforçando o carisma e a popularidade do lutador entre os fãs nacionais. Empolgado com a recepção, Poatan ainda revelou o desejo de competir em solo brasileiro.

