Zé Rafael se firma no Santos, mas ainda vê potencial para evolução após cirurgia

Zé Rafael é uma das peças titulares do meio-campo do Santos com o técnico Juan Pablo Vojvoda. O jogador de 32 anos encarou um início de ano desafiador ao deixar o Palmeiras, ir para o Peixe e, logo em sua chegada, passar por uma cirurgia na coluna.

Qual foi a cirurgia de Zé Rafael?

O meia passou por um procedimento cirúrgico na coluna no dia 7 de fevereiro e precisou de três meses para se recuperar e ser liberado pelo Departamento Médico do Peixe. Ele fez sua estreia no dia 12 de maio e logo ganhou espaço como titular na equipe. Zé teve momentos de oscilação e voltou a ser destaque com a chegada de Vojvoda.

Zé Rafael já vinha sofrendo com dores na coluna desde a época de Palmeiras. O problema, inclusive, o fez ser desfalque em alguns jogos de 2024. Neste ano, embora inscrito no Paulista pelo Verdão, nem sequer estreou no Estadual.

Zé Rafael acredita que pode chegar a um nível melhor

O camisa 6 do Santos revelou que ainda não está no melhor nível a que pode chegar. O atleta avaliou sua evolução com o passar do tempo e acredita que pode melhorar ainda mais. Neste ano, ele disputou 18 jogos, 15 como titular e deve seguir no time ideal de Vojvoda para o jogo contra o Corinthians.

"É muito difícil falar assim, mas acredito que passei por um período de readaptação e ainda sinto que estou passando por isso depois da cirurgia. Óbvio que queria voltou logo da maneira como jogava antes, mas a gente sabe que nosso corpo precisa de um tempo para se readaptar. Ano passado fiquei um pouco sem treino, sem jogo, isso reflete na vida do atleta e faz diferença", declarou Zé Rafael.

"Em um curto período acabei dando resposta, mas depois ficou nítido que não estava no mesmo nível físico dos meus companheiros. E hoje me sinto melhor, estou em um nível mais próximo do que posso chegar. É mais fácil competir assim, tem a competição interna e depois com os adversários. Devido a tudo isso, depois a chegada do Vojvoda, nossos treinos tiveram que mudar as características. Acho que a intensidade, a resposta é maior por conta da necessidade. Cada um tem que dar um pouco a mais", seguiu o meia.

O jogador tem contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2027.

Próximo jogo do Santos