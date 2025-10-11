XV de Piracicaba vence Primavera e conquista o tri da Copa Paulista diante de 14 mil torcedores

O XV de Piracicaba é o novo campeão da Copa Paulista. Empurrado por mais de 14 mil torcedores no Barão da Serra Negra, o time alvinegro derrotou o Primavera por 2 a 0 neste sábado e reverteu a desvantagem do primeiro jogo, quando havia perdido por 1 a 0 em Campinas.

Com o resultado, o time piracicabano garantiu o tricampeonato da competição - repetindo as conquistas de 2016 e 2022 - e agora terá de escolher qual competição nacional disputará em 2026. A tendência é que o clube opte pela Série D do Campeonato Brasileiro, deixando a vaga na Copa do Brasil ao rival de Indaiatuba.

A partida registrou o maior público da atual edição da Copa Paulista, com mais de 14 mil pessoas presentes nas arquibancadas do Barão. A atmosfera foi digna de decisão, e a torcida do XV empurrou o time do início ao fim, coroando uma campanha sólida e de superação.

O título também reforça a hegemonia recente do clube no torneio. Em cinco finais disputadas, o XV soma agora três conquistas e duas derrotas. O desfecho teve contornos de redenção: o gol do título saiu no último lance da partida, apagando de vez a lembrança amarga de 2008, quando o time perdeu a final para o Atlético de Sorocaba também na bola final.

Outro nome que entra para a história é Moisés Egert. O treinador conquistou a Copa Paulista pela terceira vez na carreira e se tornou o primeiro técnico a atingir tal marca. Em Piracicaba, seu trabalho foi marcado pela solidez defensiva, intensidade e equilíbrio tático ao longo de toda a campanha.

Dentro de campo, o XV começou com mais posse e presença ofensiva. Logo aos seis minutos, David Ribeiro caiu na área e gerou pedido de pênalti, revisado e negado pelo árbitro de vídeo. O time alvinegro seguiu pressionando e quase abriu o placar aos 33, quando Léo Santos finalizou com o goleiro batido, mas a defesa do Primavera salvou em cima da linha.

O Primavera respondeu na reta final do primeiro tempo, equilibrando o jogo. Aos 42 minutos, Jean Silva cruzou na medida para Paulinho, que mergulhou de cabeça e viu a bola raspar a trave, no lance mais perigoso da etapa inicial.

Na volta do intervalo, o XV se impôs de vez. Aos 13 minutos, depois de uma sequência de quatro finalizações dentro da área, Paulo Marcelo mandou para a rede e empatou o placar agregado. A Arena vibrou como se fosse o gol do título - e o jogo, naquele momento, caminhava para os pênaltis.

Mas o destino reservava algo maior. Aos 49 minutos do segundo tempo, Michel cruzou na área e Almir Luan, vindo de trás, subiu entre os zagueiros para cabecear firme no canto direito do goleiro Levy: 2 a 0, e o gol que selou o título do XV de Piracicaba.