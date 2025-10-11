XV de Piracicaba e Primavera estão escalados para final da Copa Paulista; veja times

XV de Piracicaba e Primavera estão escalados para a grande finalíssima da Copa Paulista. A decisão, que terá transmissão da TV Gazeta, está marcada para as 18h (de Brasília) deste sábado, no Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP).

Escalação do XV de Piracicaba

O técnico Moisés Egert escalou o XV, que joga como mandante, com: Reybaldo; Michel, Luiz Gustavo, Luís Felipe e João Victor; Gustavo Hebling, Carlos Manuel e Serginho; David Ribeiro, Léo Santos e Paulo Marcelo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por XV de Piracicaba (@xvpiracicaba)

Escalação do Primavera

Do outro lado, o treinador Fernando Marchiori armou o Primavera com: Levy; Kauan Martins, Afonso e Douglas; Caiçara, João Victor, Jean Silva e Paulinho; Brunão, Matheus Anjos e Josiel.

Situação do confronto

O Primavera largou em vantagem na final estadual. O Fantasma ganhou a partida de ida, disputada no Moisés Lucarelli, em Campinas, por 1 a 0.

Com o resultado, o time de Indaiatuba precisa de apenas um empate no jogo de volta para garantir o troféu. O XV de Piracicaba, por sua vez, tem que vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o título.

Em caso de triunfo do Nhô Quim por um tento de vantagem no Barão da Serra Negra, a decisão será nos pênaltis.

O que vale a Copa Paulista?

Os finalistas da Copa Paulista conquistam vagas na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro. O clube campeão tem prioridade na escolha da competição em que deseja atuar em 2026. O vice fica com a vaga restante.