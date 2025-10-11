Topo

XV de Piracicaba bate Primavera com gol nos acréscimos e ganha tri da Copa Paulista

11/10/2025 20h07

Com gol nos acréscimos, o XV de Piracicaba é o grande campeão da Copa Paulista de 2025. Neste sábado, o Nhô Quim, vencedor em 2016 e 2022, venceu o Primavera por 2 a 0 no Barão da Serra Negra, com gol de Paulo Marcelo e Luan, e conquistou o título do torneio estadual pela terceira vez em sua história. O jogo de ida da decisão havia terminado com vitória do Fantasma, por 1 a 0, portanto o agregado foi 2 a 1.

Campeão, o XV agora tem prioridade na escolha entre disputar a Série D do Brasileirão ou a Copa do Brasil de 2026. A tendência é que o clube decida pela Quarta Divisão, garantindo um calendário mais encorpado na próxima temporada.

Já o Primavera, que buscava o troféu inédito, além de amargar o vice, ficará com a competição restante.

?Resumo do jogo

?? XV DE PIRACICABA 2 x 0 PRIMAVERA ???

? Competição: Final da Copa Paulista (volta)

?? Local: Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP)

? Data: 11 de outubro de 2025, sábado

? Horário: às 18h (de Brasília)

????? Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

? Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

? Público: 14.620 pessoas

? Renda: R$ 318.505,00

? Cartões Amarelos: Léo Santos (XV de Piracicaba); Jean Silva, João Victor e Kauan Martins (Primavera)

? Cartões vermelhos: Nenhum

Gol:

  • ? Paulo Marcelo, aos 13' do 2ºT (XV de Piracicaba)

  • ? Luan, aos 49? do 2ºT (XV de Piracicaba)

?? XV de Piracicaba

Reynaldo; Michel, Luiz Gustavo (Almir Luan), Luís Felipe e João Victor; Gustavo Hebling, Carlos Manuel e Serginho (Matheus Carvalho); David Ribeiro (Erick Bessa), Léo Santos (Natan) e Paulo Marcelo (Anderson Magrão).

Técnico: Moisés Egert

??? Primavera

Levy; Kauan Martins, Afonso e Douglas; Caiçara, João Victor (Cesinha), Jean Silva (Barreto) e Paulinho (Vitor Braga); Brunão (Henan), Matheus Anjos (Renatinho) e Josiel.

Técnico: Fernando Marchiori

Como foi o jogo?

O jogo começou quente em Piracicaba. Logo aos cinco minutos, o técnico Moises Egert solicitou revisão de vídeo pedindo pênalti para o XV. No entanto, o árbitro Matheus Delgado Candançan checou o lance na cabine e decidiu não assinalar a penalidade.

Empurrado pela torcida e precisando reverter o confronto, o Nhô Quim até pressionava, mas tinha dificuldade de infiltrar na defesa do Primavera, postado para contra-atacar. O time visitante quase abriu o placar aos 42 minutos. Jean Silva desceu com liberdade pela direita e cruzou para Paulinho, que mergulhou de cabeça entre os zagueiros do XV e mandou muito perto da trave.

O Fantasma deu mais um susto no início da etapa final. Aos quatro minutos, livre de marcação, Paulinho recebeu cruzamento na pequena área e cabeceou em cima do goleiro Reynaldo. Pouco depois, foi a vez do XV desperdiçar uma chance de ouro. Após cruzamento de Paulo Marcelo na área, Michel apareceu na segunda trave e concluiu de cabeça, mas sem direção.

Aos 13 minutos, a torcida do Nhô Quim enfim tirou o grito de gol da garganta no Barão. Paulo Marcelo aproveitou um bate-rebate na área e chutou firme, no canto, estufando as redes.

O gol do título saiu aos 49 minutos do segundo tempo, no apagar das luzes. Em escanteio pelo lado direito, Michel mandou para a área e Almir Luan subiu mais alto que todo mundo para cabecear para o fundo das redes.

